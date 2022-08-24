Наталия Кончаловская, Елена Хван и другие звезды на премьере фильма «Лена и справедливость»

Одними из первых увидеть фильм пришли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, режиссер Павел Лунгин, актеры и светские персоны. Художественным руководителем проекта является Андрей Кончаловский, автор сценария - Елена Киселева, генеральный продюсер - Александр Швыдкой.

В сюжете картин - история девушки Лены из провинциального города, которая много лет живет с нелегальным мигрантом Максудом. Они не могут пожениться, поскольку у Максуда нет российского паспорта. В попытках получить документ он попадает в неприятную ситуацию.

В широкий прокат фильм «Лена и справедливость» выйдет 25 августа.