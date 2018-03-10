Андрей Малахов, Константин Хабенский, Настасья Самбурская и другие: названы фавориты и лауреаты премии ТЭФИ-2018

В эту среду, 3 октября, в Московском театре мюзикла были названы лауреаты премии ТЭФИ-2018. Вручение бронзовых статуэток «Орфей» весом по 8,5 килограммов проходило в два этапа: «Дневной эфир» (14 номинаций) и «Вечерний эфир» (20 номинаций).

Лучшей утренней программой стало шоу «День Ангела» на «Пятом канале». Лучшей ведущей утренней программы признана Марина Кравец («Большой завтрак»). Лучшим дневным ток-шоу назвали «Жди меня». Лучшей развлекательной программой «Образ жизни» — всеми любиме трэвел-шоу «Орел и Решка». Лучшая просветительская программа — «Мир наизнанку». Лучшей телеигрой была названа передача «Что? Где? Когда?». Лучшей в категории «Документальный проект» стала передача «Засекреченные списки» на РЕН-ТВ.

Лучшей детской передачей — мультсериал «Три кота», который выходит на канале СТС. Лучшим телевизионным проектом о спорте стала передача «Ледниковый период. Дети» на Первом канале. Лучшим ведущим спортивной программы/спортивным комментатором стала Татьяна Тарасова («Олимпийские Игры 2018 г. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа»).

Лучшим реалити-шоу стало шоу «Решала» на канале «Че». Лучшим дневным телесериалом — «Улица». Приз за «Лучший промоушн телепрограмм» получила программа «Белки — Танцы». Лучшим в категории «Журналистское расследование» стало телешоу «Ревизорро».

«ТЭФИ! Ревизорро!!! Я обожаю нашу команду! Ребят! Это просто огонь!!!! Спасибо, что являюсь частью проекта», — написала актриса и телеведущая Настасья Самбурская.