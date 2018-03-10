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Андрей Малахов, Константин Хабенский, Настасья Самбурская и другие: названы фавориты и лауреаты премии ТЭФИ-2018

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Андрея Малахова

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Звездам эфира вручили заслуженные статуэтки.

В эту среду, 3 октября, в Московском театре мюзикла были названы лауреаты премии ТЭФИ-2018. Вручение бронзовых статуэток «Орфей» весом по 8,5 килограммов проходило в два этапа: «Дневной эфир» (14 номинаций) и «Вечерний эфир» (20 номинаций).

Лучшей утренней программой стало шоу «День Ангела» на «Пятом канале». Лучшей ведущей утренней программы признана Марина Кравец («Большой завтрак»). Лучшим дневным ток-шоу назвали «Жди меня». Лучшей развлекательной программой «Образ жизни» — всеми любиме трэвел-шоу «Орел и Решка». Лучшая просветительская программа — «Мир наизнанку». Лучшей телеигрой была названа передача «Что? Где? Когда?». Лучшей в категории «Документальный проект» стала передача «Засекреченные списки» на РЕН-ТВ.

Лучшей детской передачей — мультсериал «Три кота», который выходит на канале СТС. Лучшим телевизионным проектом о спорте стала передача «Ледниковый период. Дети» на Первом канале. Лучшим ведущим спортивной программы/спортивным комментатором стала Татьяна Тарасова («Олимпийские Игры 2018 г. Фигурное катание. Женщины. Произвольная программа»).

Лучшим реалити-шоу стало шоу «Решала» на канале «Че». Лучшим дневным телесериалом — «Улица». Приз за «Лучший промоушн телепрограмм» получила программа «Белки — Танцы». Лучшим в категории «Журналистское расследование» стало телешоу «Ревизорро».

«ТЭФИ! Ревизорро!!! Я обожаю нашу команду! Ребят! Это просто огонь!!!! Спасибо, что являюсь частью проекта», — написала актриса и телеведущая Настасья Самбурская.

Лучшей информационной программой стали «Новости» на РЕН ТВ. Лучшим ведущим информационной программы стал Сергей Брилев, ведущий передачи «Вести в субботу». Лучшим ведущим информационно-аналитической итоговой программы стал Андрей Добров, а лучшей Информационно-аналитической итоговой программой его программа «Добров в эфире». Лучшим общественно-политическим шоу прайм-тайма второй год подряд признали «60 минут» на «Россия 1», а лучшими ведущими общественно-политического шоу прайм-тайма — Ольгу Скабееву, Евгения Попова.

Лучшими репортерами стали Евгений Поддубный и Александр Пушин, снявшие проект «Война в Сирии: финал появился на горизонте» для канала «Россия 1». В номинации Интервьюер фаворитом был Алексей Ягудин с его нашумевшим «Интервью с Ильей Ковальчуком», но премия досталась Наиле Аскер-заде с программой «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канала «Россия 1».

Лучшим развлекательным ток-шоу прайм-тайма стало шоу «Саранхэ» на канале «СТС Love». А лучшим ведущим развлекательного шоу прайм-тайма — Андрей Малахов с шоу «Привет, Андрей! Вечернее шоу Андрея Малахова» на «Россия 1». Приза за лучшую развлекательную программу разделили между собой шоу «Танцы» и «Вечерний Ургант». Лучшими ведущими развлекательной программы стали новички в этой номинации Антон Лирник и Роман Юнусов из «Шоу выходного дня» на СТС. Лучшей юмористической программой стало шоу «Уральских пельменей» на СТС.

Лучшей телевизионной многосерийной комедией/ситкомом стал «Улетный экипаж» на СТС, который соревновался с лидерами эфиров: сериалами «Ольга», «Физрук», «Универ» и «Ищейка-2».

Лучшими режиссерами телевизионного фильма/сериала стали Александр Котт и Константин Статский, снявшие сериал «Троцкий» с Константином Хабенским, который в свою очередь стал лучшим актером телефильма/сериала, а сама работа была признала лучшим фильмом/сериалом. Лучшей актрисой телефильма/сериала стала Анна Уколова (сериал «Ивановы-Ивановы» на СТС).

Продюсером сезона был выбран Николай Картозия, приложивший руку к лучшим проектам канала «Пятница». Событием телесезона стал проект «Гоголь Начало» — еще один фаворит премии, представленный в пяти номинациях.

Специальный приз ТЭФИ 2018 «**За создание нового образа программы "Время"**» получил Кирилл Клейменов. Другой специальный приз как лучший документальный проект получила программа «Миропорядок 2018» с Владимиром Соловьевым. Еще один специальный приз за личный вклад получила Татьяна Миткова, 25 лет проработавшая на НТВ. Четвертый специальный приз вручили «Пятому каналу» в честь 80-летия Ленинградского телевидения.

Всего в этом году на соискание премии ТЭФИ была подана 591 заявка, это — рекордное количество за все время ее существования.

Фото: instagram, видео: СТС/YouTube

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