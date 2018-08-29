Наоми Уоттс, Джорджина Родригес и другие звезды на церемонии открытия 75-го Венецианского кинофестиваля

Сегодня вечером на острове Лидо в Италии состоялась церемония открытия юбилейного 75-го Венецианского кинофестиваля. Нарядами уже успели сверкнуть Наоми Уоттс, Изабель Гулар, Клеманс Поэзи, Барбара Палвин и другие красотки. Компанию им составил стиляга Райан Гослинг.
Невеста Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, выйдет на красную дорожку фестиваля впервые.
В повестке первого дня — биографическая драма Дэмьена Шазелла «Человек на Луне» (First Man) о первом астронавте Ниле Армстронге.
Всего в основном конкурсе участвует 21 фильм.
Оценивать работы участников будут Гильермо Дель Торо, Сильвия Чанг, Наоми Уоттс, Трине Дюрхольм, Николь Гарсиа, Малгожата Шумовская, Паоло Женовезе, Кристоф Вальц, Тайка Вайтити.
Смотр картин продлится до 9 сентября.
(статья дополняется)
Фото: picture alliance, globallookpress