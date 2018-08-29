Наоми Уоттс, Джорджина Родригес и другие звезды на церемонии открытия 75-го Венецианского кинофестиваля

Сегодня вечером на острове Лидо в Италии состоялась церемония открытия юбилейного 75-го Венецианского кинофестиваля. Нарядами уже успели сверкнуть Наоми Уоттс, Изабель Гулар, Клеманс Поэзи, Барбара Палвин и другие красотки. Компанию им составил стиляга Райан Гослинг.

Невеста Криштиану Роналду, модель Джорджина Родригес, выйдет на красную дорожку фестиваля впервые.