Наина Ельцина, Ефим Шифрин, Полад Бюльбюль-оглы и другие поздравили Михаила Швыдкого с юбилеем

В этот четверг, 20 сентября, в московском Театре мюзикла состоялась премьера спектакля «Жизнь прекрасна!», приуроченная к 70-летию Михаила Швыдкого. Сам юбиляр исполнил в нем одну из главных ролей.
Спектакль поставила режиссер Марина Швыдкая — арт-директор театра, педагог Щукинского театрального училища и заслуженная артистка РФ. Сценографию создал легендарный театральный художник Эдуард Кочергин, а за костюмы отвечала одна из самых востребованных сегодня дизайнеров Галя Солодовникова. Музыкальным руководителем стала Татьяна Солнышкина.
«Музыка, которая звучит в спектакле, звучала и в моем доме, и самого Михаила Ефимовича я знаю с детства, он бывал у нас. В спектакле заняты прекрасные актеры, у них потрясающие голоса. Счастлив поздравить Михаила Ефимовича с юбилеем, хотя слово юбилей к нему не подходит. Он молодой, бодрый, энергичный и невероятно позитивный, остроумный. Дай Бог, так будет еще много-много лет», — поделился впечатлениями один из гостей, Вадим Верник.
«Моя жизнь прекрасна, когда я слушаю эти потрясающие песни и потрясающе теплые, точные комментарии Михаила Ефимовича. Я одного ему желаю, чтобы он сохранял свое огромное обаяние и огромный талант. Все, что он делает - необыкновенно важно», — Карен Шахназаров.
Гости лично поздравили друга после окончания спектакля.
Зрителями перформанса стали Наина Ельцина, Марина Лошак, Вадим Верник, Наталья Солженицына, Полад Бюльбюль-оглы, Михаил и Юлий Гусманы, Карен Шахназаров и многие другие.
Ефим Шифрин вышел неа сцену вместе с юбиляром. Компанию им составили Валерия Ланская, Павел Любимцев, Оксана Костецкая, Павел Колган и многие другие.
Знаменитый певец Полад Бюльбюль-оглы исполнил в честь именинника три песни.
Премьерные показы спектакля "Жизнь прекрасна" будут проходить в Театре мюзикла ежедневно до 14 октября.
Фото: архивы пресс-служб