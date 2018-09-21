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Наина Ельцина, Ефим Шифрин, Полад Бюльбюль-оглы и другие поздравили Михаила Швыдкого с юбилеем

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Миахил Швыдкой

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Михаил Швыдкой сыграл роль в посвященном его юбилею спектакле.

В этот четверг, 20 сентября, в московском Театре мюзикла состоялась премьера спектакля «Жизнь прекрасна!», приуроченная к 70-летию Михаила Швыдкого. Сам юбиляр исполнил в нем одну из главных ролей.

Спектакль поставила режиссер Марина Швыдкая — арт-директор театра, педагог Щукинского театрального училища и заслуженная артистка РФ. Сценографию создал легендарный театральный художник Эдуард Кочергин, а за костюмы отвечала одна из самых востребованных сегодня дизайнеров Галя Солодовникова. Музыкальным руководителем стала Татьяна Солнышкина.

«Музыка, которая звучит в спектакле, звучала и в моем доме, и самого Михаила Ефимовича я знаю с детства, он бывал у нас. В спектакле заняты прекрасные актеры, у них потрясающие голоса. Счастлив поздравить Михаила Ефимовича с юбилеем, хотя слово юбилей к нему не подходит. Он молодой, бодрый, энергичный и невероятно позитивный, остроумный. Дай Бог, так будет еще много-много лет», — поделился впечатлениями один из гостей, Вадим Верник.

«Моя жизнь прекрасна, когда я слушаю эти потрясающие песни и потрясающе теплые, точные комментарии Михаила Ефимовича. Я одного ему желаю, чтобы он сохранял свое огромное обаяние и огромный талант. Все, что он делает - необыкновенно важно», — Карен Шахназаров.

Гости лично поздравили друга после окончания спектакля.

Ивонн Кальман и Михаил Швыдкой

Зрителями перформанса стали Наина Ельцина, Марина Лошак, Вадим Верник, Наталья Солженицына, Полад Бюльбюль-оглы, Михаил и Юлий Гусманы, Карен Шахназаров и многие другие.

Ефим Шифрин вышел неа сцену вместе с юбиляром. Компанию им составили Валерия Ланская, Павел Любимцев, Оксана Костецкая, Павел Колган и многие другие.

Знаменитый певец Полад Бюльбюль-оглы исполнил в честь именинника три песни.

Премьерные показы спектакля "Жизнь прекрасна" будут проходить в Театре мюзикла ежедневно до 14 октября.

Фото: архивы пресс-служб

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