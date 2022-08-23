Надя Ручка, Екатерина Белоцерковская и другие звезды на премьере фильма «Барбоскины TEAM»

В числе первых вместе со своими детьми семейную историю оценили Екатерина Белоцерковская, Роман Попов, Елена Кулецкая, Асоль Васильева, Надежда Ручка, Денис Матросов и многие другие знаменитости.

Это второй полнометражный фильм о приключениях веселой собачьей семьи и их друзей, в основе которого — сериал «Барбоскины», отметивший в прошлом году 10-летний юбилей. По сюжету новой картины, Барбоскины мечтают окорить Интернет, однако одними только талантами тут не обойтись. Они умеют танцевать и снимать смешные ролики, которые собирают лайки, но до настоящих звезд, таких как Кошечка Кэт, им еще далеко. По случайности Кэт становится их соседкой, между ними завязывается не только дружба, но и соперничество. Наставница Кэт не очень рада конкурентам и пытается внести разлад в дружную семью.

В российский прокат фильм «Барбоскины TEAM» 25 августа.