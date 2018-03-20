Надежда Сысоева, Айза Анохина и другие звезды на спецпоказе фильма «Tomb Raider: Лара Крофт»

После обсуждения того, в каком направлении будет развиваться журнал, Иляна пригласила присутствовавших, среди которых было множество знаменитостей, в кинозал.

Фильм о приключениях знаменитой расхитительницы гробниц оценили Айза Анохина, Регина Тодоренко с бойфрендом Владом Топаловым, Ольга Шелест, Оксана Бондаренко, Влад Лисовец и другие селебрити.

Фото: пресс-служба