Надежда Сысоева, Айза Анохина и другие звезды на спецпоказе фильма «Tomb Raider: Лара Крофт»
Вчера вечером в Москве прошел public talk с участием нового главного редактора журнала Glamour Russia Иляны Эрднеевой, после которого она пригласила звездных друзей в кино.
Минувшим вечером в столице прошел специальный показ экшн-боевика «Tomb Raider: Лара Крофт», который предварял public talk Иляны Эрднеевой — недавно девушка возглавила популярный глянцевый журнал Glamour. Разумеется, на мероприятии присутствовала и бывшая руководительница Иляны Мария Федорова, которая теперь является главредом Vogue Russia.
После обсуждения того, в каком направлении будет развиваться журнал, Иляна пригласила присутствовавших, среди которых было множество знаменитостей, в кинозал.
Фильм о приключениях знаменитой расхитительницы гробниц оценили Айза Анохина, Регина Тодоренко с бойфрендом Владом Топаловым, Ольга Шелест, Оксана Бондаренко, Влад Лисовец и другие селебрити.
Фото: пресс-служба
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