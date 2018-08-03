Надежда Сысоева, Агата Муцениеце и другие звезды прокатились по центру Москвы на велосипедах

Чтобы привлечь внимание к здоровому образу жизни, правильному питанию и активному отдыху, знаменитости и блогеры собрались на специальном велозаезде, организованном компаниями Novikov Group, Danone и Electra.
Звезды сделали несколько остановок в различных модных ресторанах в центре Москвы, где их ждали вкусные и полезные закуски и освежающие напитки. А на финише самым выносливым селебрити преподнесли подарки от партнеров мероприятия.
Вчера было весело) ловите фотоотчет) @hello__ru и @novikovgroup устроили нам, конечно, вкусную велогонку) я, все снимала для - «Прилучных Будней», так что следующий влог будет 🔥🔥🔥🔥 Ну и сразу видно, что я готова к косым взглядам и меня не сглазить 😂🤘🏻 А ещё, мне стало нравится, что я поправилась))) ой, то есть, я не поправилась, а Боди-Френдли))))) 😂🐓
Среди велосипедистов были замечены Надежда Сысоева и Агата Муцениеце (без своих возлюбленных Ильи Бачурина и Павла Прилучного), звезды «Холостяка-6» Анастасия Смирнова и Виктория Короткова, Лина Дембикова, Снежина Кулова, Согдиана и другие.
Фото: пресс-служба