Надежда Сысоева, Агата Муцениеце и другие звезды прокатились по центру Москвы на велосипедах

Чтобы привлечь внимание к здоровому образу жизни, правильному питанию и активному отдыху, знаменитости и блогеры собрались на специальном велозаезде, организованном компаниями Novikov Group, Danone и Electra.

Звезды сделали несколько остановок в различных модных ресторанах в центре Москвы, где их ждали вкусные и полезные закуски и освежающие напитки. А на финише самым выносливым селебрити преподнесли подарки от партнеров мероприятия.