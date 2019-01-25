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Надежда Михалкова, Александр Гордон с молодой женой и другие звезды оценили триллер «Рассвет»

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Серый слайд, который
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Надежда Михалкова

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24 января в одном из московских кинотеатров состоялась премьера фильма «Рассвет».

Накануне вечером знаменитости собрались на закрытом показе мистического фильма «Рассвет». Картину представили исполнители главных ролей Александра Дроздова, Александр Молочников, Анна Слю, а также режиссер Павел Сидоров и продюсеры.

Массу внимания привлекла к себе актриса и режиссер Надежда Михалкова, которая при этом была одета весьма скромно и в стиле casual — в светлый джемпер и объемное пальто в тон.

Также на красной дорожке были замечены Александр Гордон с супругой Нозой Абдулвасиевой, Валерия Гай Германика, Маша Цигаль, Илья Бачурин, Екатерина Одинцова, Женя Малахова и другие звезды.

По сюжету хоррора у главной героини при загадочных обстоятельствах погибает брат. Девушку начинают преследовать реалистичные кошмары, и она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Но после наступления рассвета они проснутся совсем в другой реальности, которая страшнее любого кошмара.

«Рассвет» выходит на экраны уже 31 января. Купить билеты на фильм можно здесь.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / HD Трейлеры

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