Надежда Михалкова, Александр Гордон с молодой женой и другие звезды оценили триллер «Рассвет»

Накануне вечером знаменитости собрались на закрытом показе мистического фильма «Рассвет». Картину представили исполнители главных ролей Александра Дроздова, Александр Молочников, Анна Слю, а также режиссер Павел Сидоров и продюсеры.

Массу внимания привлекла к себе актриса и режиссер Надежда Михалкова, которая при этом была одета весьма скромно и в стиле casual — в светлый джемпер и объемное пальто в тон.

Также на красной дорожке были замечены Александр Гордон с супругой Нозой Абдулвасиевой, Валерия Гай Германика, Маша Цигаль, Илья Бачурин, Екатерина Одинцова, Женя Малахова и другие звезды.