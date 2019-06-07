Набравшая лишние килограммы женщина избавилась от депрессии благодаря трогательной записке сына

Фото: Скрин со страницы Kelly MCKerron на Facebook
Чем чаще мы видим идеальные фотографии моделей, которые неизменно лучезарно улыбаются в камеру и всячески ненавязчиво демонстрируют стройное, а порой и болезненно худое телосложение, тем сильнее мы поддаемся влиянию извне: стало быть, если хочешь быть счастливой, то нужно всегда хорошо выглядеть?
Негласная установка в головах работает на все 110%, доводя некоторых девушек до психических расстройств. Так, 35-летняя Келли Маккэррон из австралийского городка Перт, решила заняться собой. Дело в том, что за два года неправильного образа жизни и стрессов она набрала 9 килограммов.
«Я строга к себе, но когда у тебя двое детей, забота о них выходит на первый план, а о себе забываешь. Я весила 55 килограммов, а сейчас вешу 64. Я понимаю, что это не ожирение, но хотела бы вернуть себя прежнюю», — рассказала Маккэррон британскому изданию Metro.
Она призналась, что вместе с мужем она начала приводить свой вес в норму еще в январе, однако проблема подкралась оттуда, откуда не ждали: несмотря на все усилия, похудеть удалось только супругу Келли.
Австралийка стала вести себя немного маниакально и начала взвешиваться по несколько раз на дню, все больше расстраиваясь из-за скачущих цифр. Реальные изменения наступили в тот момент, когда ее 12-летний сын открыл глаза любимой матери. Он оставил ей записку на весах, в которой всего лишь задал один вопрос: «Разве это правда имеет значение?».
Несмотря на то, что мальчик сделал это из-за любви к матери, сама Келли со смехом отмечает, что сын, скорее всего, просто хотел получить в подарок за заботу новую игру. Женщина опубликовала фото в своем Facebook, надеясь, что это поможет и другим людям понять, что на самом деле может быть для них важно.
В итоге и сын получил долгожданный презент, и Маккэррон изменила свое отношение к похудению, осознав, что при похудении нужно не изнурять себя диетами и отслеживать ежечасно свои успехи, а сфокусироваться на правильном питании, комбинированных тренировках и 8-часовом сне.
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/shutterstock
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