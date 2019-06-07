logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Набравшая лишние килограммы женщина избавилась от депрессии благодаря трогательной записке сына

Австралийка поправилась за два года на 9 килограммов и перестала ощущать себя комфортно в своем теле.

Фото: Скрин со страницы Kelly MCKerron на Facebook

Чем чаще мы видим идеальные фотографии моделей, которые неизменно лучезарно улыбаются в камеру и всячески ненавязчиво демонстрируют стройное, а порой и болезненно худое телосложение, тем сильнее мы поддаемся влиянию извне: стало быть, если хочешь быть счастливой, то нужно всегда хорошо выглядеть?

Негласная установка в головах работает на все 110%, доводя некоторых девушек до психических расстройств. Так, 35-летняя Келли Маккэррон из австралийского городка Перт, решила заняться собой. Дело в том, что за два года неправильного образа жизни и стрессов она набрала 9 килограммов.

«Я строга к себе, но когда у тебя двое детей, забота о них выходит на первый план, а о себе забываешь. Я весила 55 килограммов, а сейчас вешу 64. Я понимаю, что это не ожирение, но хотела бы вернуть себя прежнюю», — рассказала Маккэррон британскому изданию Metro.

Она призналась, что вместе с мужем она начала приводить свой вес в норму еще в январе, однако проблема подкралась оттуда, откуда не ждали: несмотря на все усилия, похудеть удалось только супругу Келли.

Австралийка стала вести себя немного маниакально и начала взвешиваться по несколько раз на дню, все больше расстраиваясь из-за скачущих цифр. Реальные изменения наступили в тот момент, когда ее 12-летний сын открыл глаза любимой матери. Он оставил ей записку на весах, в которой всего лишь задал один вопрос: «Разве это правда имеет значение?».

Несмотря на то, что мальчик сделал это из-за любви к матери, сама Келли со смехом отмечает, что сын, скорее всего, просто хотел получить в подарок за заботу новую игру. Женщина опубликовала фото в своем Facebook, надеясь, что это поможет и другим людям понять, что на самом деле может быть для них важно.

В итоге и сын получил долгожданный презент, и Маккэррон изменила свое отношение к похудению, осознав, что при похудении нужно не изнурять себя диетами и отслеживать ежечасно свои успехи, а сфокусироваться на правильном питании, комбинированных тренировках и 8-часовом сне.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/shutterstock

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Популярное
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...