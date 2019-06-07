Набравшая лишние килограммы женщина избавилась от депрессии благодаря трогательной записке сына

Чем чаще мы видим идеальные фотографии моделей, которые неизменно лучезарно улыбаются в камеру и всячески ненавязчиво демонстрируют стройное, а порой и болезненно худое телосложение, тем сильнее мы поддаемся влиянию извне: стало быть, если хочешь быть счастливой, то нужно всегда хорошо выглядеть?

Негласная установка в головах работает на все 110%, доводя некоторых девушек до психических расстройств. Так, 35-летняя Келли Маккэррон из австралийского городка Перт, решила заняться собой. Дело в том, что за два года неправильного образа жизни и стрессов она набрала 9 килограммов.

«Я строга к себе, но когда у тебя двое детей, забота о них выходит на первый план, а о себе забываешь. Я весила 55 килограммов, а сейчас вешу 64. Я понимаю, что это не ожирение, но хотела бы вернуть себя прежнюю», — рассказала Маккэррон британскому изданию Metro.

Она призналась, что вместе с мужем она начала приводить свой вес в норму еще в январе, однако проблема подкралась оттуда, откуда не ждали: несмотря на все усилия, похудеть удалось только супругу Келли.