На фестивале еды «ВКУСНО!» научат готовить из растительного мяса и не поправляться от пасты

Бренд-шеф, нутрициолог, натуропат, инновационный технолог веганских блюд, психолог, ЗОЖ-спикер, автор портала vegetarian.ru Амрита Неаполитанская проведет семинар для тех, кому интересно цельное растительное питание для молодости. Автор акции #Растимарт, директор НКО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание» Зинаида Медведева расскажет о ЗОЖ-марафонах — здоровье по науке.

Любители вкусно поесть посетят мастер-классы кулинаров-виртуозов. Свои секреты на главной сцене «Депо» раскроют Илья Мищенко и нутрициолог Кристина Трофимова. А шеф-повар Антон Прокофьев проведет свой фирменный кулинарный мастер-класс по приготовлению хайбургеров и хайболлов из растительного мяса ТМ Hi!

Во время фестиваля состоится дегустация вкуснейших блюд и розыгрыши подарков. А в финале праздника выступит группа Twins.

В рамках фестиваля также пройдет награждение лауреатов премии «Здоровое питание». Ведущим церемонии станет телеведущий, актер, ведущий программы «Звезды сошлись» на «НТВ» Антон Привольнов.

Официальные партнеры фестиваля: ТМ Hi! и ЛЕОВИТ нутрио.

Расписание и подробную информацию можно найти на странице фестиваля, перейдя по ссылке и на сайте.

Место: Фудмолл «Депо. Москва» (г. Москва, ул. Лесная 20, стр. 3). Время: 10.30–20.00. Вход свободный.