На фестивале еды «ВКУСНО!» научат готовить из растительного мяса и не поправляться от пасты
Фестиваль еды «ВКУСНО!» приглашает всех ценителей необычных блюд провести субботний день с пользой для души и тела. В «Депо. Москва» пройдут мастер-классы известных шеф-поваров и награждение премией «Здоровое питание».
31 июля на мероприятии выступят диетологи, специалисты ЗОЖ, блогеры. О качестве питания расскажет терапевт, нефролог, диетолог Регина Доктор; о растительном мясе — пищевой химик, писатель, популяризатор науки, автор блога о еде и химии Ольга Косникова; о том, как не поправляться, если вы любите пасту, поведает заместитель главного редактора журнала «Домашний очаг» Наталья Экономцева.
Фото: Пресс-служба
Бренд-шеф, нутрициолог, натуропат, инновационный технолог веганских блюд, психолог, ЗОЖ-спикер, автор портала vegetarian.ru Амрита Неаполитанская проведет семинар для тех, кому интересно цельное растительное питание для молодости. Автор акции #Растимарт, директор НКО Национальный исследовательский центр «Здоровое питание» Зинаида Медведева расскажет о ЗОЖ-марафонах — здоровье по науке.
Любители вкусно поесть посетят мастер-классы кулинаров-виртуозов. Свои секреты на главной сцене «Депо» раскроют Илья Мищенко и нутрициолог Кристина Трофимова. А шеф-повар Антон Прокофьев проведет свой фирменный кулинарный мастер-класс по приготовлению хайбургеров и хайболлов из растительного мяса ТМ Hi!
Во время фестиваля состоится дегустация вкуснейших блюд и розыгрыши подарков. А в финале праздника выступит группа Twins.
В рамках фестиваля также пройдет награждение лауреатов премии «Здоровое питание». Ведущим церемонии станет телеведущий, актер, ведущий программы «Звезды сошлись» на «НТВ» Антон Привольнов.
Официальные партнеры фестиваля: ТМ Hi! и ЛЕОВИТ нутрио.
Расписание и подробную информацию можно найти на странице фестиваля, перейдя по ссылке и на сайте.
Место: Фудмолл «Депо. Москва» (г. Москва, ул. Лесная 20, стр. 3). Время: 10.30–20.00. Вход свободный.
Фото: пресс-служба
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