Муцениеце, Самбурская, Яглыч и другие звезды на премьере комедии «Приплыли!»

В сюжете комедии — история романтика Паши, который планирует сделать предложение своей девушке, в стиле сцены из «Титаника».Но у его отца совсем другие планы — яхта нужна ему, чтобы провернуть не совсем законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой безумных событий, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой.

В широкий прокат фильм выходит 19 мая.