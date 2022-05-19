Муцениеце, Самбурская, Яглыч и другие звезды на премьере комедии «Приплыли!»
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Фото: пресс-служба
Фильм представили режиссер Юрий Ярушников, продюсер и оператор Андрей Гуркин, а также главные актеры фильма Владимир Яглыч, Маргарита Аброськина, Роман Фомин, Игорь Золотовицкий.
Среди звездных гостей можно было увидеть Агату Муцениеце, Настасью Самбурскую, Михаила Галустяна, Михаила Пореченкова, Александра Цыпкина, Викторию Дайнеко, Дану Борисову, Артема Ткаченко, Карину Андоленко, Родиона Газманова, Татьяну Геворкян, Алису Вокс, Алену Чехову и других.
пресс-служба
пресс-служба
В сюжете комедии — история романтика Паши, который планирует сделать предложение своей девушке, в стиле сцены из «Титаника».Но у его отца совсем другие планы — яхта нужна ему, чтобы провернуть не совсем законную операцию. В итоге морская прогулка оборачивается чередой безумных событий, в которой запланированное кораблекрушение будет далеко не самой большой проблемой.
В широкий прокат фильм выходит 19 мая.
Фото: пресс-служба