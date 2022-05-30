Муцениеце с детьми, Учитель с дочерью и другие звезды на премьере «Коати. Легенда Джунглей»
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Фото: пресс-служба
Одними из первых увидели семейную комедийную ленту о приключениях зверей в таинственных лесах Амазонии Агата Муцениеце, Дарья Сагалова, Алексей Учитель и Анна Пересильд, Денис Косяков, Тимур Еремеев, Илана Юрьева, Надя Ручка, Алиса Вокс, Данил Стеклов и Надежда Лумпова, Марьяна Спивак, Анна Добронравова и многие другие.
В сюжете анимационной картины история об удивительных животных, которые обитают в таинственных джунглях Амазонии, в том числе и храбрый зверек Коати. Собрав своих верных друзей — прекрасную бабочку и непоседливого лягушонка, он отправляется в захватывающее приключение. Приятелям предстоит остановить землетрясение, разгадать загадку бушующего вулкана, спасти жителей джунглей от коварной змеи и доказать, что героем может стать каждый, стоит только поднять свой пушистый хвост.
В широкий прокат мультфильм выйдет 1 июня.
Фото: архив пресс-службы