Муцениеце, Милославская и другие звезды на премьере нового сезона онлайн-сервиса

В столичном центре современного искусства Винзавод 7 сентября состоялась закрытая презентация нового сезона онлайн-кинотеатра IVI.

Гостям вечера были представлены проекты собственного производства, а также эксклюзивные новинки, которые ждут пользователей IVI в 2022-2023 году. В новом сезоне подписчиков сервиса ждет большое разнообразие контента: фильмы, сериалы и шоу самых разных жанров, которые были разработаны с учетом особенностей конкретной аудитории.

Первыми познакомиться с оригинальным контентом и ожидаемыми премьерами пришли Агата Муцениеце, Стася Милославская, Сергей Бурунов, Юлия Паршута, Марк Тишман, Анна Чурина, Юлия Топольницкая, Лукерья Ильяшенко, Александра Савельева, Вера Кинчева и многие другие светские персоны.