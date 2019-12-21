«Моя мамочка упала и не может говорить!»: 4-летняя девочка спасла матери жизнь, позвонив в службу 911

«Моя мамочка упала и не может говорить!», - с этими словами маленькая Исла обратилась к диспетчеру службы спасения 911. Девочка также сообщила, что папа находится в отъезде, и в доме нет никого, кроме ее 2-летней сестры и годовалых братьев-близнецов.

Девочка сообщила диспетчеру свой домашний адрес, и к ним тут же выехал полицейский патруль. В ожидании помощи Исла не забыла про своих младших братьев и сестру, приготовив и накормив их завтраком. По прибытии на место происшествия полицейских, девочка не растерялась и, успокоив домашних сторожевых собак, открыла блюстителям порядка дверь. На записи звонка было отчетливо слышно, перед тем, как открыть полицейским дверь, Исла кричала своим питомцам: «Собаки, с дороги, идите отсюда!»

Сотрудники полиции быстро доставили Хэйли, маму Ислы, в отделение неотложной помощи ближайшего госпиталя. Как рассказали позже врачи больницы, сообразительность Ислы и ее готовность к действиям спасли Хэйли жизнь.

Как оказалась, женщина начала повторный курс химиотерапии, который сразу же обернулся для нее побочными эффектами. Ей всю неделю нездоровилось, а в день несчастного случая у нее поднялась высокая температура. Последнее, что помнит Хэйли, как потянулась за телефоном, чтобы позвонить врачу, после чего почувствовала резкое головокружение и, потеряв сознание, рухнула на пол. Если бы не быстрая реакция Ислы, которая не растерялась и сразу же позвонила в службу 911, последствия могли бы быть очень печальными.