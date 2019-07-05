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«Моя девушка не голодна»: ресторан добавил новый пункт в меню, угодив всем клиентам

За уникальный вариант гарнира заведение получило высокую оценку от клиентов.

Поднимите руки те, кто хоть раз во время свиданий в ресторане смущался много есть или вовсе не заказывал блюда, потому что не ощущал такой необходимости? Такие ситуации, уверены, даже если не касались лично вас, то кто-то из ваших знакомых наверняка попадал в подобные истории, когда приходилось делать заказ из вежливости, чтобы не обидеть своего компаньона. Не менее частая ситуация — «дай попробовать». С чужой тарелки не обязательно вкуснее, но гораздо меньше — это правда.

Закусочная в американском штате Арканзас нашла идеальное решение для тех пар, где девушка порой не готова заказывать блюда. В их меню появилась позиция «Моя девушка не голодна» за 4 доллара 25 центов. В эту сумму входят дополнительная компактная порция картофеля фри, два небольших жареных куриных крылышка или три сырные палочки. Благодаря этой акции основные блюда становятся чуть больше, поэтому ваша вторая половинка может без зазрения совести пробовать еду из вашей тарелки.

Как сообщает британское издание The Mirror, в Сети такую идею высоко оценили и восхитились креативностью руководства закусочной.

«Наконец-то кто-то понял, что делать», «Нужна петиция для того, чтобы каждый ресторан внес такой пункт в свое меню», «Лучшее меню, которое я когда-либо видел!», — высказались одушевленные пользователи.

Однако некоторые дамы посчитали, что это не совсем правильная позиция и назвали эту идею сексистской. К счастью, недовольных оказалось меньше, чем тех, кому нововведение действительно понравилось.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos

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