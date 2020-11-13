Москвичам разъяснили правила проведения новогодних корпоративов

Недавнее заявление мэра столицы по поводу новых ограничениях из-за коронавируса, включающих в себя запрет заведениям общественного питания обслуживать посетителей в ночное время (с 23:00 до 6:00), а также приостановление проведения развлекательных мероприятий со зрителями заставил многих поволноваться, что они останутся без рождественских и новогодних корпоративов. Некоторые отметили, что в условиях пандемии это вовсе не добавляет оптимизма. Руководитель департамента торговли и услуг столицы Алексей Немерюк в эфире телеканала «Россия 24» поспешил успокоить москвичей, что в этом году они не останутся без новогодних мероприятий и корпоративов, однако проходить они будут с некоторыми ограничениями, передают его слова РИА Новости.

Несмотря на то, что в новогоднюю ночь рестораны работать не будут, у москвичей есть возможность провести корпоратив в другой день, главное – закончить веселье до 23:00. «Если вечернее мероприятие заканчивается в 23:00, то никаких проблем не будет. Однако есть еще требование Роспотребнадзора, что одновременно в одном заведении не может присутствовать более 50 человек», — подытожил Немерюк. Накануне власти столицы пояснили представителям заведений общественного питания, что если они нарушат правила Роспотребнадзора, касающиеся проведения новогодних праздников, то их ждут соответствующие штрафы.

Напомним, что с 13 ноября 2020 года до 15 января 2021 года в столице действуют новые ограничения из-за коронавируса. На протяжении этого периода школьники и студенты переводятся на дистанционное обучение, отменяются массовые развлекательные мероприятия с участием зрителей, а кафе, бары и рестораны не могут обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00.