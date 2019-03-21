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Мороз, Алферова, Валюшкина и другие звезды узнали, что такое «Счастье — это…», на светской премьере проекта Disney Russia

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Дарья Мороз

Фото: пресс-служба
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20 марта, в Международный день счастья, компания Disney Russia представила свой нашумевший проект в одном из московских кинотеатров.

Около двух лет назад компания Disney в России и СНГ уже во второй раз запустила проект «Счастье — это…». Его цель состоит в том, чтобы помочь начинающим российским кинематографистам осуществить свою мечту — снять кино для большого экрана. В ходе нескольких конкурсных этапов экспертное жюри выбрало лучших сценаристов и режиссеров для работы над короткометражками, которые в итоге составили киноальманах из семи историй о счастье.

Новелла «Братья» рассказывает о том, как страх за старшего брата помогает семилетнему мальчику найти в себе силы преодолеть любые опасности, пусть даже и ненастоящие. Новелла «Родная» повествует о взаимоотношениях матери и ее дочери-журналиста, которая благодаря тайне, раскрытой во время интервью с известной актрисой, смогла увидеть, что настоящее счастье всегда было рядом. Сюжет новеллы «Самый важный игрок» строится на том, что в каждом из нас есть свои сильные стороны, нужно их только принять. В новелле «Шансы в танцы» главным героем становится сотрудник клининговой службы Леня, который стремится к исполнению своей мечты, несмотря ни на что. Новелла «Фантазер» раскрывает мысль, что фантазия — это великая сила, которая помогает объединять людей. Новелла «Фото на счастье» рассказывает историю двух влюбленных фотографов Андрея и Тони, которые ради друг друга должны суметь преодолеть конфликт, связанный с такими разными взглядами на свое искусство. А новелла Allegro Moderato повествует о музыканте Василии, которому ради своей мечты придется не только пройти прослушивание у маэстро с мировым именем, но и распутать интригу соперника.

Накануне вечером получившаяся картина была представлена ее создателями и актерами в московском киноцентре «Октябрь». На красной дорожке появились не только известные артисты, принявшие участие в работе над проектом, — Ксения Алферова, Дарья Мороз, Елена Валюшкина и другие, — но и сами режиссеры, сценаристы, дизайнеры, получившие таким образом «кредит доверия» у публики и специалистов.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Disney Россия

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