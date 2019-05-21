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Моника Беллуччи с молодым бойфрендом, Рита Ора, Эмбер Херд и другие звезды на вечеринке Michael Kors в Каннах

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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Моника Беллуччи и Николас Лефевр

Фото: Пресс-служба
На Каннском кинофестивале прошел ежегодный ужин кинематографистов, организованный брендом Michael Kors.

Одним из заметных событий Каннского фестиваля стал 10-й ежегодный ужин кинематографистов MICHAEL KORS, посвященный британскому режиссеру Линн Рэмси. Мероприятие провел сам дизайнер Майкл Корс, совместно с Чарльзом Финчем и Эдвардом Эннинфулом.

Моника Беллуччи, Эмбер Херд, Рита Ора, Энди Макдауэлл и многие другие известные личности собрались на территории французского отеля Du Cap, чтобы насладиться изысканным ужином и напитками и выразить свое почтение кинорежиссеру.

Для выхода в свет в этот вечер Моника Беллуччи выбрала платье с вышивкой из кристаллов из коллекции Michael Kors Collection Transeason 2019. Эмбер Херд — в костюме золотого цвета из коллекции Michael Kors Collection Осень 2019 года. Рита Ора — в черном шелковом платье из жоржета и отделкой из перьев из коллекции Michael Kors Collection Осень 2019 года. Металлизированное платье Энди Макдауэлл было из коллекции коллекции Michael Kors Collection Осень 2019 года.

«Великие фильмы, как и великая мода, производят неизгладимое впечатление. Для меня честь — быть частью этого вечера», — покомментировал Майкл Корс.

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