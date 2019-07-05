«Меню поцелуев»: в Сети раскритиковали молодоженов, предложивших гостям на свадьбе странное развлечение

Иногда кажется, что все в мире уже придумано: заново изобретать велосипед глупо, а всевозможные идеи кому-то когда-то пришли в голову. Однако стабильно мир удивляет чем-то новым и неожиданным.

Далеко не всегда эти выдумки хорошо и интересны. Так, знакомые всем свадебные игры на «Горько», чтобы молодожены скорее поцеловались, приобрела новый вид. Одна парочка создала целое «Меню поцелуев», чтобы игра получилось более веселой и забавной. Правила в ней тоже необычные: работа ложится не только на плечи молодоженов, но и на самих гостей.

Если они хотят увидеть, как целуются жених и невеста, то должны выбрать из меню нужный поцелуй и продемонстрировать его, а лишь после этого виновники торжества повторят.