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«Меню поцелуев»: в Сети раскритиковали молодоженов, предложивших гостям на свадьбе странное развлечение

Если пришедшие на свадьбу хотели увидеть поцелуй жениха и невесты, то они должны были выбрать в «Меню поцелуев» нужный вариант и сначала самим его продемонстрировать.

Иногда кажется, что все в мире уже придумано: заново изобретать велосипед глупо, а всевозможные идеи кому-то когда-то пришли в голову. Однако стабильно мир удивляет чем-то новым и неожиданным.

Далеко не всегда эти выдумки хорошо и интересны. Так, знакомые всем свадебные игры на «Горько», чтобы молодожены скорее поцеловались, приобрела новый вид. Одна парочка создала целое «Меню поцелуев», чтобы игра получилось более веселой и забавной. Правила в ней тоже необычные: работа ложится не только на плечи молодоженов, но и на самих гостей.

Если они хотят увидеть, как целуются жених и невеста, то должны выбрать из меню нужный поцелуй и продемонстрировать его, а лишь после этого виновники торжества повторят.

Меню поцелуев

Фото: Facebook

Как передает британское издание Daily Mail, другие задания включают в себя ответы на вопросы о молодоженах, креативные поздравления и пение песен о любви в честь праздника.

В Сети, однако, необычную свадьбу не оценили и удивились странности происходящего. Один из участников торжества признался, что никто не пользовался странным меню, потому что оно слишком неловкое и нелепое.

«Что за черт?», «Боже, как глупо, 100% нет», «Это очень противно. Серьезно, целовать друг друга — не такое большое событие, когда вы только поженились», «Выглядит как странная игра, которая точно не для свадьбы», — высказались возмущенные пользователи.

К слову, нашлось несколько смельчаков, кому забава пришлась по душе: «Воу, вы гении», «По-моему, это веселее обычных скучных традиционных игр!», «Очень мило, но я бы и не стала играть», «Звучит забавно!».

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: facebook, vostock-photo/depositphotos

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