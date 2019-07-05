«Меню поцелуев»: в Сети раскритиковали молодоженов, предложивших гостям на свадьбе странное развлечение

Иногда кажется, что все в мире уже придумано: заново изобретать велосипед глупо, а всевозможные идеи кому-то когда-то пришли в голову. Однако стабильно мир удивляет чем-то новым и неожиданным.
Далеко не всегда эти выдумки хорошо и интересны. Так, знакомые всем свадебные игры на «Горько», чтобы молодожены скорее поцеловались, приобрела новый вид. Одна парочка создала целое «Меню поцелуев», чтобы игра получилось более веселой и забавной. Правила в ней тоже необычные: работа ложится не только на плечи молодоженов, но и на самих гостей.
Если они хотят увидеть, как целуются жених и невеста, то должны выбрать из меню нужный поцелуй и продемонстрировать его, а лишь после этого виновники торжества повторят.
Фото: Facebook
Как передает британское издание Daily Mail, другие задания включают в себя ответы на вопросы о молодоженах, креативные поздравления и пение песен о любви в честь праздника.
В Сети, однако, необычную свадьбу не оценили и удивились странности происходящего. Один из участников торжества признался, что никто не пользовался странным меню, потому что оно слишком неловкое и нелепое.
«Что за черт?», «Боже, как глупо, 100% нет», «Это очень противно. Серьезно, целовать друг друга — не такое большое событие, когда вы только поженились», «Выглядит как странная игра, которая точно не для свадьбы», — высказались возмущенные пользователи.
К слову, нашлось несколько смельчаков, кому забава пришлась по душе: «Воу, вы гении», «По-моему, это веселее обычных скучных традиционных игр!», «Очень мило, но я бы и не стала играть», «Звучит забавно!».
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: facebook, vostock-photo/depositphotos
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