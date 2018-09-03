Молодая жена и коллеги поддержали Александра Гордона на премьере его фильма «Дядя Саша»

На днях в Москве состоялась премьера нового фильма известного режиссера и ведущего шоу «Мужское/Женское» Александра Гордона. Разумеется, поддержать коллегу на мероприятии в Доме кино пришла его соведущая Юлия Барановская, которая сыграла одну из небольших ролей в картине.
Однако большее внимание к себе привлекла 23-летняя супруга виновника события и мама двоих его маленьких сыновей — Ноза Абдулвасиева. Девушка с удовольствием позировала рядом с мужем и выглядела очень счастливой и сияющей.
Также на светском рауте были замечены Екатерина Волкова, Ирина Мирошниченко, Инесса Орлова, Изабель Эйдлен, Петр Толстой и другие знаменитости.
В фильме «Дядя Саша» режиссер Александр Авербух (альтер эго Александра Гордона с фамилией, как у его деда), уставший от побирательств в Минкульте, решает экранизировать у себя на даче рассказ Уильяма Фолкнера «Писатель у себя дома» про автора романов в кризисе, его жену и ее молодого любовника. Для этого он привлекает собственную супругу (в исполнении Анны Слю) и двух знакомых актеров (в исполнении Сергея Пускепалиса и Никиты Ефремова). Но последний на съемки приезжает с любовницей (в исполнении Изабель Эйдлин), на которую Авербух кладет глаз.
Фото и видео: пресс-служба