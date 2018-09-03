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Молодая жена и коллеги поддержали Александра Гордона на премьере его фильма «Дядя Саша»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Гордон с супругой Нозой Абдулвасиевой

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Телеведущий и режиссер Александр Гордон крайне редко выводит в свет супругу Нозу Абдулвасиеву. Но премьеру фильма авторства мужа девушка пропустить не смогла.

На днях в Москве состоялась премьера нового фильма известного режиссера и ведущего шоу «Мужское/Женское» Александра Гордона. Разумеется, поддержать коллегу на мероприятии в Доме кино пришла его соведущая Юлия Барановская, которая сыграла одну из небольших ролей в картине.

Однако большее внимание к себе привлекла 23-летняя супруга виновника события и мама двоих его маленьких сыновей — Ноза Абдулвасиева. Девушка с удовольствием позировала рядом с мужем и выглядела очень счастливой и сияющей.

Также на светском рауте были замечены Екатерина Волкова, Ирина Мирошниченко, Инесса Орлова, Изабель Эйдлен, Петр Толстой и другие знаменитости.

В фильме «Дядя Саша» режиссер Александр Авербух (альтер эго Александра Гордона с фамилией, как у его деда), уставший от побирательств в Минкульте, решает экранизировать у себя на даче рассказ Уильяма Фолкнера «Писатель у себя дома» про автора романов в кризисе, его жену и ее молодого любовника. Для этого он привлекает собственную супругу (в исполнении Анны Слю) и двух знакомых актеров (в исполнении Сергея Пускепалиса и Никиты Ефремова). Но последний на съемки приезжает с любовницей (в исполнении Изабель Эйдлин), на которую Авербух кладет глаз.

Фото и видео: пресс-служба

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