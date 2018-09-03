Молодая жена и коллеги поддержали Александра Гордона на премьере его фильма «Дядя Саша»

На днях в Москве состоялась премьера нового фильма известного режиссера и ведущего шоу «Мужское/Женское» Александра Гордона. Разумеется, поддержать коллегу на мероприятии в Доме кино пришла его соведущая Юлия Барановская, которая сыграла одну из небольших ролей в картине.

Однако большее внимание к себе привлекла 23-летняя супруга виновника события и мама двоих его маленьких сыновей — Ноза Абдулвасиева. Девушка с удовольствием позировала рядом с мужем и выглядела очень счастливой и сияющей.

Также на светском рауте были замечены Екатерина Волкова, Ирина Мирошниченко, Инесса Орлова, Изабель Эйдлен, Петр Толстой и другие знаменитости.