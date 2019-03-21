Молодая мама Нюша зажгла на подиуме во время дебютного показа своего бренда на Неделе моды в Москве

Недавно семья Нюши в полном составе наконец вернулась из США в Россию, где девушка тут же приступила к креативу — она создала свой модный бренд Nyusha Wear и накануне представила первую коллекцию в Гостином дворе на Неделе моды в Москве.
Среди звездных гостей все внимание к себе привлекла младшая сестра новоиспеченного дизайнера Мария Шурочкина, надевшая в этот вечер черное боди и юбку с весьма нескромным разрезом. Выделилась также и подруга и коллега Нюши Ханна — она подчеркнула прекрасную фигуру, примерив велосипедки.
После показа Нюша, разумеется, вышла на подиум, исполнив один из своих хитов, а из зала за ней наблюдал супруг Игорь Сивов. Маленькая дочка пары, чье имя звезда пока не называет, должно быть, осталась дома с нянями или родными.
В новой коллекции, которая получила название NYU Story, певица и дизайнер сделала ставку на комфорт: основу капсулы составили толстовки и футболки, шорты (в том числе ультрамодные велосипедные) и удлиненные ветровки, платья в спортивном стиле или подпоясанные грубым ремнем.
Новая героиня Nyusha Wear — яркая и не боящаяся заявить о слабостях и показать себя настоящую. Именно это символизировали крупные необычные аксессуары в виде «ярлыков» с надписями «Действуй», «Сильная», «Я такая», «Мой выбор» на шеях, руках, ногах манекенщиц.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: Instagram