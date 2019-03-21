Молодая мама Нюша зажгла на подиуме во время дебютного показа своего бренда на Неделе моды в Москве

Недавно семья Нюши в полном составе наконец вернулась из США в Россию, где девушка тут же приступила к креативу — она создала свой модный бренд Nyusha Wear и накануне представила первую коллекцию в Гостином дворе на Неделе моды в Москве.

Среди звездных гостей все внимание к себе привлекла младшая сестра новоиспеченного дизайнера Мария Шурочкина, надевшая в этот вечер черное боди и юбку с весьма нескромным разрезом. Выделилась также и подруга и коллега Нюши Ханна — она подчеркнула прекрасную фигуру, примерив велосипедки.