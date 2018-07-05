Молодая мама Елена Захарова блеснула осиной талией на открытии российского кинофорума в Сербии

Актриса Елена Захарова стала мамой во второй раз в декабре прошлого года и уже вернулась в идеальную форму — звезда выглядит потрясающе. Она не упускает случая это продемонстрировать и для светских мероприятий выбирает наряды, подчеркивающие фигуру.
На недавно открывшемся форуме «Дни российского кино» в Белграде Елена блистала в алом вечернем комбинезоне, показав тонкую талию и подтянутые руки. При этом каких-то особенных секретов похудения у актрисы нет: по ее собственному признанию, она просто не успевает много есть.
Помимо Захаровой, на мероприятие прилетели Анна Чурина, Евгений Стычкин и Роман Курцын. Фестиваль открыл посол РФ в Сербии Александр Чепурин, представив новый фильм Данилы Козловского «Тренер». Помимо этой картины, зрителям также будут показаны 7 современных российских фильмов, среди которых комедия «Я худею», фэнтези «Гоголь. Начало», военно-исторический детектив «Прощаться не будем», байопик «Довлатов» и другие.