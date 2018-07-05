Молодая мама Елена Захарова блеснула осиной талией на открытии российского кинофорума в Сербии

Актриса Елена Захарова стала мамой во второй раз в декабре прошлого года и уже вернулась в идеальную форму — звезда выглядит потрясающе. Она не упускает случая это продемонстрировать и для светских мероприятий выбирает наряды, подчеркивающие фигуру.

На недавно открывшемся форуме «Дни российского кино» в Белграде Елена блистала в алом вечернем комбинезоне, показав тонкую талию и подтянутые руки. При этом каких-то особенных секретов похудения у актрисы нет: по ее собственному признанию, она просто не успевает много есть.