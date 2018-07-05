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Молодая мама Елена Захарова блеснула осиной талией на открытии российского кинофорума в Сербии

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Елена Захарова

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42-летняя Елена Захарова стала одной из представительниц российского кинематографа на фестивале в Сербии.

Актриса Елена Захарова стала мамой во второй раз в декабре прошлого года и уже вернулась в идеальную форму — звезда выглядит потрясающе. Она не упускает случая это продемонстрировать и для светских мероприятий выбирает наряды, подчеркивающие фигуру.

На недавно открывшемся форуме «Дни российского кино» в Белграде Елена блистала в алом вечернем комбинезоне, показав тонкую талию и подтянутые руки. При этом каких-то особенных секретов похудения у актрисы нет: по ее собственному признанию, она просто не успевает много есть.

Помимо Захаровой, на мероприятие прилетели Анна Чурина, Евгений Стычкин и Роман Курцын. Фестиваль открыл посол РФ в Сербии Александр Чепурин, представив новый фильм Данилы Козловского «Тренер». Помимо этой картины, зрителям также будут показаны 7 современных российских фильмов, среди которых комедия «Я худею», фэнтези «Гоголь. Начало», военно-исторический детектив «Прощаться не будем», байопик «Довлатов» и другие.

Кстати, фильм «Тренер» все еще идет в московских кинотеатрах. Купить билеты можно здесь.

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