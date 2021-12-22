Модный провал: Олеся Судзиловская пришла на премьеру сериала в шубе и кроссовках на танкетке

Актриса Олеся Судзиловская в этот раз совершенно не угадала с образом. Она выбрала устаревшего фасона шубу из натурального меха, надела ее со спортивной олимпийкой и кроссовками на платформе, которые вышли из моды несколько лет назад.

Впрочем, ее коллеги по цеху тоже сильно не задумывались над образами. Анна Чурина выбрала для выхода в свет простой белый джемпер и кожаные брюки.