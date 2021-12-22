Модный провал: Олеся Судзиловская пришла на премьеру сериала в шубе и кроссовках на танкетке
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Макс Светский/Passion.ru
Актриса Олеся Судзиловская в этот раз совершенно не угадала с образом. Она выбрала устаревшего фасона шубу из натурального меха, надела ее со спортивной олимпийкой и кроссовками на платформе, которые вышли из моды несколько лет назад.
Впрочем, ее коллеги по цеху тоже сильно не задумывались над образами. Анна Чурина выбрала для выхода в свет простой белый джемпер и кожаные брюки.
Сюжет двух первых серий сериала поднимает остро-социальные темы. Первая серия - о домашнем насилии, в сатирической форме рассказывает о проблеме беззащитности женщин перед угрозой со стороны членов семьи. Вторая серия - о мире тиктокеров. Герой, его играет Филлипп Ершов, становится популярным из-за видео, на котором получает пощечину. Для того, чтобы и дальше раскручивать канал...ему нужно все больше и больше видео, где кто-то его бьет и унижает.
По словам создателей сериала каждая отдельная новелла будет освещать актуальную для современности тему.
Фото: Макс Светский/Passion.ru