Модный прорыв или полный провал? Пользователи Сети раскритиковали необычный образ невесты с «кустом на голове»

Одна невеста решила поэкспериментировать с внешним видом — к милому белому платью и небольшому пучку из косички она добавила неожиданный элемент. Вокруг головы девушка обернула листья с цветами, которые прикрывали оголенную спину и заканчивались в районе поясницы. Ей показалось, что образ стал более изящный и нежный, однако пользователи Сети активно раскритиковали творческий порыв невесты.

«Для журнальной съемки неплохо, но в жизни — нет», «Представьте количество насекомых, которые мечтают укусить ее», «Девочка упала в кусты?», «Выглядит слишком громоздко», «Абсолютно точно нет!», «У меня зачесалась голова, глядя на это», «Проблема не в идее, а в ее исполнении», «Было бы симпатичнее, если бы волосы были распущены», «Свой букет надо держать руками, а не волосами», — насмехались в Интернете.