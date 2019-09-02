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Модный прорыв или полный провал? Пользователи Сети раскритиковали необычный образ невесты с «кустом на голове»

Девушка вплела в свадебную прическу ветки деревьев с цветами и листьями.

О, как же невесты всегда хотят выглядеть идеально. Редко когда встретишь девушку, которая согласится устроить праздник в первой попавшейся одежде из шкафа. Если не платье, так элегантный брючный костюм, не длинная коса, так красиво струящиеся по плечам локоны.

Невеста

Фото: Facebook

Одна невеста решила поэкспериментировать с внешним видом — к милому белому платью и небольшому пучку из косички она добавила неожиданный элемент. Вокруг головы девушка обернула листья с цветами, которые прикрывали оголенную спину и заканчивались в районе поясницы. Ей показалось, что образ стал более изящный и нежный, однако пользователи Сети активно раскритиковали творческий порыв невесты.

«Для журнальной съемки неплохо, но в жизни — нет», «Представьте количество насекомых, которые мечтают укусить ее», «Девочка упала в кусты?», «Выглядит слишком громоздко», «Абсолютно точно нет!», «У меня зачесалась голова, глядя на это», «Проблема не в идее, а в ее исполнении», «Было бы симпатичнее, если бы волосы были распущены», «Свой букет надо держать руками, а не волосами», — насмехались в Интернете.

Некоторые посчитали, что девушка выглядит так, будто только что вылезла из болота, и все единогласно решили, что ощутили фантомный зуд на голове, рассматривая фотографию со свадьбы.

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Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos, facebook