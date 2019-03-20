Младшие дети Игоря Петренко пришли с папой и мамой на открытие фестиваля «Союзмультфильм»

Открытие фестиваля «Союзмультфильм» в столичном «Москвариуме» собрало немало звезд. Познакомить детей с местными обитателями, а также поучаствовать вместе с ними в интересных активностях решили Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин, Светлана Светикова, Янина Мелехова, Евгений Орлов.

Игорь Петренко пришел на фестиваль с тремя дочками: 4-летней Софией-Каролиной, 2-летней Марией и 2-месячной Евой. Старшая девочка приняла участие в мастер-классе по аквариумистике, где оформляли аквариум со своей экосистемой. Средней доверили наполнить емкость водой из маленькой лейки.