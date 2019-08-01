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«Мисс Офис — 2019»: каких ошибок стоит избегать участницам, чтобы получить корону и 2 миллиона рублей

Самые очаровательные и эффектные офисные сотрудницы в десятый юбилейный раз сразятся за звание лучшей из лучших в конкурсе «Мисс Офис — 2019», который традиционно пройдет при поддержке Passion.ru. Принять участие в отборочном туре может любая девушка (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет.

Многие из вас хотя бы раз в жизни задумываются о том, чтобы принять участие в конкурсе красоты — может, стать «Мисс Россия» или даже «Мисс Вселенная». В мечтах корона всегда достается именно вам, как и толпы восхищенных зрителей, безостановочно хлопающих в честь победительницы. Однако почему не попробовать воплотить мечты в реальность, но сначала пробовать действовать в другом направлении?

Финальный кастинг на международный конкурс красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис — 2019» при поддержке Passion.ru, пройдет 24 августа. Разбираемся, какие ступеньки ведут к успеху и какие досадные ошибки могут помешать амбициозным дамам получить заветную корону и денежный приз.

Мисс Офис 2016, 2017, 2018

Фото: архив пресс-службы

Игнорирование писем

Неожиданно, но факт: многие участницы действительно забывают проверять указанную в анкете личную почту, в то время как именно туда приходит информация о месте проведения, условиях и датах конкурса.

Опоздание на кастинг

Точность — вежливость королей! Оставьте опоздания на свидания терпеливым мужчинам, которые не станут злиться из-за ваших лишних 15 минут у зеркала. Пунктуальность, а значит и умение держать все под контролем, один из залогов успеха. Иначе вы попросту можете опоздать на репетицию, что, будьте уверены, заставит изрядно понервничать лишний раз.

Молчание

Нет ничего страшного в том, что вы передумали участвовать в конкурсе — плохо, если вы никого не поставите в известность о своем решении. Позвольте организатору перестать считать стремительно седеющие волосы от волнения и проявите элементарную вежливость — заодно и впечатление хорошее оставите.

Поведение

Внешность и ум — это, конечно, важно, но если вы гениальная истеричка или грубая и невоспитанная красотка, то работать с вами, ясное дело, мало кто захочет без острой на то необходимости. Держите в руках себя и свои эмоции: если не прошли в полуфинал, то помните, что на память в конце мероприятия предусмотрено общее фото — останьтесь и не сбросьте свое плохое настроение на рядом стоящую счастливицу. Может, в следующем году повезет больше?

Неподготовленность

Вам может быть очень страшно и нервно во время выступления только в том случае, если вы не понимаете, что делаете и что вообще происходит. Отрепетируйте перед зеркалом выражения лица, улыбку, взгляд, речь — уверенность сыграет вам на руку и вызовет положительные эмоции у жюри. Во время подготовки, кстати, можно обратиться за помощью к близким — они как никто лучше знают, когда вы выглядите наиболее естественно и как помочь сбросить напряжение.

Чтобы стать участницей финала и получить шанс выиграть 2 миллиона рублей (налог оплачивает организатор), титул «Мисс Офис» и возможность стать лицом рекламной кампании генерального спонсора конкурса, необходимо сделать один простой шаг – заполнить анкету на сайта проекта, чтобы успеть попасть на кастинг 24 августа в Москве.

Принять участие в отборочном туре может любая девушка, работающая в офисе (от секретаря до генерального директора), в возрасте от 20 до 35 лет. Семейное положение и наличие детей не имеют значения. Участие в кастинге бесплатное. Лишь 30 финалисток выступят в финальном шоу, где компетентное жюри выберет одну победительницу, которая в итоге уедет домой с главным призом и званием «Мисс Офис – 2019».

Напомним, что обладательницей звания «Мисс Офис — 2018» стала 25-летняя жительница Екатеринбурга Алена Титова, офис-менеджер компании STIHL. Алена получила главный приз – 2 миллиона рублей и непереходящую корону от ювелирного Дома Kabarovsky. Passion.ru вручил приз в своей собственной номинации участнице из Владивостока Ирине Байрамгуловой.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: архив пресс-службы

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