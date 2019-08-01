«Мисс Офис — 2019»: каких ошибок стоит избегать участницам, чтобы получить корону и 2 миллиона рублей

Игнорирование писем

Неожиданно, но факт: многие участницы действительно забывают проверять указанную в анкете личную почту, в то время как именно туда приходит информация о месте проведения, условиях и датах конкурса.

Опоздание на кастинг

Точность — вежливость королей! Оставьте опоздания на свидания терпеливым мужчинам, которые не станут злиться из-за ваших лишних 15 минут у зеркала. Пунктуальность, а значит и умение держать все под контролем, один из залогов успеха. Иначе вы попросту можете опоздать на репетицию, что, будьте уверены, заставит изрядно понервничать лишний раз.

Молчание

Нет ничего страшного в том, что вы передумали участвовать в конкурсе — плохо, если вы никого не поставите в известность о своем решении. Позвольте организатору перестать считать стремительно седеющие волосы от волнения и проявите элементарную вежливость — заодно и впечатление хорошее оставите.

Поведение

Внешность и ум — это, конечно, важно, но если вы гениальная истеричка или грубая и невоспитанная красотка, то работать с вами, ясное дело, мало кто захочет без острой на то необходимости. Держите в руках себя и свои эмоции: если не прошли в полуфинал, то помните, что на память в конце мероприятия предусмотрено общее фото — останьтесь и не сбросьте свое плохое настроение на рядом стоящую счастливицу. Может, в следующем году повезет больше?

Неподготовленность

Вам может быть очень страшно и нервно во время выступления только в том случае, если вы не понимаете, что делаете и что вообще происходит. Отрепетируйте перед зеркалом выражения лица, улыбку, взгляд, речь — уверенность сыграет вам на руку и вызовет положительные эмоции у жюри. Во время подготовки, кстати, можно обратиться за помощью к близким — они как никто лучше знают, когда вы выглядите наиболее естественно и как помочь сбросить напряжение.