Экс-возлюбленная Ди Каприо Тони Гаррн показала шикарную фигуру на открытии Берлинского кинофестиваля

На открытии Берлинале, как правило, собирается множество знаменитостей со всего мира. Этот год не стал исключением: по красной дорожке прошлись такие звезды, как Хелен Миррен, Тильда Суинтон, Лив Шрайбер, Брайан Крэнстон, Эль Фаннинг и другие.

72-летняя Миррен надела пышное платье с глубоким декольте и приковала к себе всеобщее внимание. От нестареющей дивы старались не отставать ее более молодые коллеги: Тильда Суинтон выбрала строгий смокинг, режиссер Грета Гервиг надела полупрозрачное платье, а Эль Фаннинг примерила наряд с кокетливым бантом.