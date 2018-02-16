Экс-возлюбленная Ди Каприо Тони Гаррн показала шикарную фигуру на открытии Берлинского кинофестиваля
На открытии Берлинале, как правило, собирается множество знаменитостей со всего мира. Этот год не стал исключением: по красной дорожке прошлись такие звезды, как Хелен Миррен, Тильда Суинтон, Лив Шрайбер, Брайан Крэнстон, Эль Фаннинг и другие.
72-летняя Миррен надела пышное платье с глубоким декольте и приковала к себе всеобщее внимание. От нестареющей дивы старались не отставать ее более молодые коллеги: Тильда Суинтон выбрала строгий смокинг, режиссер Грета Гервиг надела полупрозрачное платье, а Эль Фаннинг примерила наряд с кокетливым бантом.
Правда, самой роскошной девушкой на красной дорожке стала вовсе не актриса, а немецкая-топ модель и бывшая возлюбленная Леонардо Ди Каприо Тони Гаррн.
Берлинский кинофестиваль пройдет до 25 февраля, по его итогам будут вручены престижные статуэтки «Золотой медведь» и «Серебряный медведь». В числе фильмов, участвующих в конкурсе, есть и российская картина «Довлатов» Алексея Германа — младшего.
Фото: пресс-служба, East News