Миронова с сыном, Апексимова, Матвеев и другие знаменитости на обеде в рамках фестиваля «Золотая Маска»

Ксения Собчак вернулась к своим обязанностям главного редактора журнала L'Officiel и первым делом организовала торжественный обед для именитых гостей и номинантов на премии театрального фестиваля «Золотая Маска». Однако сама экс-кандидат в президенты РФ не смогла присутствовать на вечере.

Мероприятие прошло в ресторане La Prima, и на нем были замечены Мария Миронова, Ирина Апексимова, Максим Матвеев, Екатерина Гусева, Ян Гэ и другие звезды.