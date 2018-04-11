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Миронова с сыном, Апексимова, Матвеев и другие знаменитости на обеде в рамках фестиваля «Золотая Маска»

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Екатерина Гусева
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Вчера вечером в Москве состоялся обед для гостей и номинантов театрального фестиваля «Золотая Маска».

Ксения Собчак вернулась к своим обязанностям главного редактора журнала L'Officiel и первым делом организовала торжественный обед для именитых гостей и номинантов на премии театрального фестиваля «Золотая Маска». Однако сама экс-кандидат в президенты РФ не смогла присутствовать на вечере.

Мероприятие прошло в ресторане La Prima, и на нем были замечены Мария Миронова, Ирина Апексимова, Максим Матвеев, Екатерина Гусева, Ян Гэ и другие звезды.

Гости с удовольствием позировали фотографом поодиночке и друг с другом, обменивались последними новостями и делали прогнозы, кто же победит на грядущей церемонии вручения театральных премий.

Фото: пресс-служба

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