Миранда Керр с мужем-миллиардером, постройневшая Лана Дель Рей, шикарная Сальма Хайек и другие звезды показали себя на LACMA Art + Film 2018

Минувшим вечером, 3 ноября, Миранда Керр и Эван Шпигель, Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Кортни и Ким Кардашьян, Лана Дель Рей, Дакота Джонсон, Джаред Лето и многие другие звезды собрались на восьмом ежегодном гала-фестивале LACMA Art + Film. В этот раз прием был посвящен фотографу Кэтрин Опи и режиссеру Гильермо дель Торо.
Для 35-летней актрисы Миранды Керр и 28-летнего миллиардера Эвана Шпигеля этот выход в свет стал первым после рождения их общего сына. За пять месяцев супермодель полностью вернулась в форму.
Постройневшую фигуру продемонстрировала и 33-летняя певица Лана Дель Рей, чьи пляжные фотографии не так давно появлялись в соцсетях с нелицеприятными с комментариями.
52-летняя актриса Сальма Хайек блистала с супругом, 56-летним бизнесменом Франсуа-Анри Пино.
Фото: Birdie Thompson/globallookpress