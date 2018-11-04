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Миранда Керр с мужем-миллиардером, постройневшая Лана Дель Рей, шикарная Сальма Хайек и другие звезды показали себя на LACMA Art + Film 2018

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я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Миранда Керр и Эван Шпигель

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Звезды посетили гала-прием LACMA Art + Film в Лос-Анджелесе.

Минувшим вечером, 3 ноября, Миранда Керр и Эван Шпигель, Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино, Кортни и Ким Кардашьян, Лана Дель Рей, Дакота Джонсон, Джаред Лето и многие другие звезды собрались на восьмом ежегодном гала-фестивале LACMA Art + Film. В этот раз прием был посвящен фотографу Кэтрин Опи и режиссеру Гильермо дель Торо.

Для 35-летней актрисы Миранды Керр и 28-летнего миллиардера Эвана Шпигеля этот выход в свет стал первым после рождения их общего сына. За пять месяцев супермодель полностью вернулась в форму.

Постройневшую фигуру продемонстрировала и 33-летняя певица Лана Дель Рей, чьи пляжные фотографии не так давно появлялись в соцсетях с нелицеприятными с комментариями.

52-летняя актриса Сальма Хайек блистала с супругом, 56-летним бизнесменом Франсуа-Анри Пино.

Фото: Birdie Thompson/globallookpress

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