Михалкова, Хабенский, Ефремов и другие звезды на церемонии открытия ММКФ-2022
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Фото: пресс-служба
Традиционно ММКФ проходит весной, но в этом году организаторы решили перенести его на конец лета, чтобы все участники и гости мероприятия смогли приехать в российскую столицу.
В рамках фестиваля, который пройдет в Москве с 26 августа по 2 сентября, можно будет увидеть работы лучших кинематографистов из Аргентины, Перу, Индии, Китая, стран Ближнего Востока и других.
Фото: пресс-служба
Московский международный кинофестиваль является одним из самых старых кинофорумов в мире. Впервые он прошел в столице в 1935 году. Тогда его председателем был Сергей Эйзенштейн. В этом году жюри основного конкурса возглавил режиссер и актер Евгений Миронов. Также в жюри вошла продюсер из ЮАР Танди Дэвидс, оператор Гайк Киракосян и кинорежиссер Андрей Кравчук. По словам экспертов, ММКФ занимает ведущую строчку в рейтинге самых знаковых мировых событий, наряду с фестивалями в Берлине, Венеции, Карловых Варах и других.
В основной конкурс ММКФ этого года включены картины «Усекновение» Синиши Цветич (Сербия), «Глас вопиющего в пустыне» Киприана Мега (Румыния), «Путешествия масторны» Чань Мин Чжи Ляо (Китай), «Ульи» Луиса Басурто (Перу), «Надежда» Умит Керекен (Турция, Германия, Словения) и «Мария. Ангел океана» Аруна Джаявардана (Шри-Ланка).
Фото: пресс-служба
Гостями открытия ММКФ-2022 стали Татьяна Михалкова, Константин Хабенский, Софья Каштанова, Никита Ефремов, Янина Студилина, Сергей Бурунов, Ирина Старшенбаум, Анастасия Макеева, Ольга Ефремова, Анна Котова-Дерябина, Светлана Дружинина и Анатолий Мукасей, Дмитрий Дюжев и многие другие отечественные знаменитости.
Фото: архив пресс-службы