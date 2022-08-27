Михалкова, Хабенский, Ефремов и другие звезды на церемонии открытия ММКФ-2022

Традиционно ММКФ проходит весной, но в этом году организаторы решили перенести его на конец лета, чтобы все участники и гости мероприятия смогли приехать в российскую столицу.

В рамках фестиваля, который пройдет в Москве с 26 августа по 2 сентября, можно будет увидеть работы лучших кинематографистов из Аргентины, Перу, Индии, Китая, стран Ближнего Востока и других.