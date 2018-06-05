Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Международное жюри выбрало победительницу конкурса «Мисс Русское Радио»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 5
Arrows-left
Arrows-right
Reload
«Мисс Русское Радио» стала Елизавета Савичева из Екатеринбурга.

31 мая в Большом Манеже прошел юбилейный, 20-й по счету, финал Всероссийского конкурса «Мисс Русское Радио». Почетными гостями мероприятия стали заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец, экс-Первая леди Франции, модель, певица Карла Бруни, а также любимый дизайнер парижской богемы Кристоф Гиларм, Валерия Гай Германика, Светлана Хоркина, Лада Дэнс, группа Корни, Алена Водонаева, Татьяна Терешина, Родион Газманов, Доминик Джокер, Дмитрий Колдун, Яна Кошкина, Катя Лель, Денис Майданов, группа Фабрика, Диана Арбенина, Алия Мустафина, Жасмин, Роман Архипов, Юлия Такшина, Максим Шарафутдинов, Эвелина Бледанс, Наталья Бочкарева, Евгений Жук, Анастасия Барашкова, Арсений Бородин, Ирина Миронова, Данко, премьеры Большого Театра Денис Родькин и Владислав Лантратов и многие другие.

За настроение вечера отвечали ведущие «Русского Радио» Дмитрий Оленин и Алла Довлатова, а также любимые всеми музыканты: Анна Седокова, Владимир Пресняков, ЮрКисс, группа «Дискотека Авария», ВладиМир, Ирина Дубцова и Стас Пьеха, Artik & Asti, Митя Фомин, группа «Банд’Эрос». Невероятным подарком для всех гостей конкурса стало выступление Карлы Бруни.

За почетный титул боролись 30 красавиц, приехавшие на финал конкурса со всей России. Каждая из них одержала победу в своем региональном этапе конкурса.

Международное жюри, в котором оказались Валентин Юдашкин, Филипп Киркоров, Елена Север, Надя Ауэрман, Ксения Сухинова, Сергей Балдин, Валерий Морозов и Андрей Сильнов, внимательно следили за всеми этапами конкурса. Первый выход прошел в искрящихся серебряных мини-платьях. Танцевальный конкурс прошел под песни Анны Седоковой. Следующим выходом стало появление девушек в нижнем белье. После этого испытания были выбраны 14 фавориток (на 2 девушки больше, чем предполагают правила).

Под песню Маши Вебер прошел выход в свадебных платьях. В финале конкурса девушки появились в элегантных вечерних платьях от Валентина Юдашкина в сопровождении рэпера ST. После длительного совещания жюри конкурса «Мисс Русское Радио» присудило девушкам почетные звания:

  • Специальный приз от Департамента культуры Москвы получила Наталья Вялых из Красногорска. Его вручил Заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы Владимир Филиппов.
  • Приз от портала Wday получила Екатерина Александрова из Тольятти.
  • Специальный приз WHITE STAR вручили Екатерине Горковенко из Читы. Приз вручала Алена Шишкова.
  • Специальный приз Второе высшее образование в институте Литовчина от директора по спортивному вещанию «Русской медиагруппы» Дарьи Червоненко получила Анна Перфильева (Луховицы, Московская область).
  • Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Андрей Сильнов вручил приз Мисс ГТО Инессе Новиковой из Сургута. Также отлично сдала нормативы и получила награду Елизавета Устинская из Москвы.
  • Мисс Tele.ru («Мисс читательских симпатий») — Инесса Новикова из Сургута.
  • Мисс DIM и право стать амбассадором бренда в России — Елизавета Савичева из Екатеринбурга.
  • Мисс Элегантность и Мисс Cosmopolitan — Анжела Лапина из Костромы. Анжела получила подарок от «Московского ювелирного завода».
  • Мисс ВКонтакте — Юлия Скорикова (Березники, Пермский край).
  • Мисс Интернет — Елена Петровичева из Санкт-Петербурга. Именно она получила больше всего баллов в голосовании, которое проходило в мобильном приложении «Русского Радио».
  • Приз зрительских симпатий — Елизавета Савичева из Екатеринбурга.
  • Вторая вице-мисс «Русское Радио» — Екатерина Горковенко из Читы.
  • Первая вице-мисс «Русское Радио» Анна Козлова из Волгограда.

«Мисс Русское Радио 2018» стала Елизавета Савичева из Екатеринбурга. Карла Бруни и Елена Север вручили ей инкрустированную драгоценными камнями корону. Также девушка получила сертификат на 1 000 000 рублей, который она сможет потратить на образование.

Фото: архивы пресс-служб

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Шах и мат: Мария Шукшина публично поставила «обманутую невестку» на место
Светлана Бондарчук позирует в «голом» платье и поздравляет бойфренда с днем рождения
София Ротару поздравила красавицу-внучку и показала лишнее на фото
«Ювелирная работа, созданная в страстной любви»: Марина Газманова гордится красотой своей дочери
87-летний Иван Краско разводится с 27-летней супругой
«Это очевидно!»: поклонники уверены, что Пугачева объявила Бузовой войну из-за ревности к Киркорову