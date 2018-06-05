Международное жюри выбрало победительницу конкурса «Мисс Русское Радио»

За почетный титул боролись 30 красавиц, приехавшие на финал конкурса со всей России. Каждая из них одержала победу в своем региональном этапе конкурса.

Международное жюри, в котором оказались Валентин Юдашкин, Филипп Киркоров, Елена Север, Надя Ауэрман, Ксения Сухинова, Сергей Балдин, Валерий Морозов и Андрей Сильнов, внимательно следили за всеми этапами конкурса. Первый выход прошел в искрящихся серебряных мини-платьях. Танцевальный конкурс прошел под песни Анны Седоковой. Следующим выходом стало появление девушек в нижнем белье. После этого испытания были выбраны 14 фавориток (на 2 девушки больше, чем предполагают правила).

Под песню Маши Вебер прошел выход в свадебных платьях. В финале конкурса девушки появились в элегантных вечерних платьях от Валентина Юдашкина в сопровождении рэпера ST. После длительного совещания жюри конкурса «Мисс Русское Радио» присудило девушкам почетные звания:

Специальный приз от Департамента культуры Москвы получила Наталья Вялых из Красногорска. Его вручил Заместитель руководителя Департамента культуры г. Москвы Владимир Филиппов.

Приз от портала Wday получила Екатерина Александрова из Тольятти.

Специальный приз WHITE STAR вручили Екатерине Горковенко из Читы. Приз вручала Алена Шишкова.

Специальный приз Второе высшее образование в институте Литовчина от директора по спортивному вещанию «Русской медиагруппы» Дарьи Червоненко получила Анна Перфильева (Луховицы, Московская область).

Олимпийский чемпион по лёгкой атлетике Андрей Сильнов вручил приз Мисс ГТО Инессе Новиковой из Сургута. Также отлично сдала нормативы и получила награду Елизавета Устинская из Москвы.

Мисс Tele.ru («Мисс читательских симпатий») — Инесса Новикова из Сургута.

Мисс DIM и право стать амбассадором бренда в России — Елизавета Савичева из Екатеринбурга.

Мисс Элегантность и Мисс Cosmopolitan — Анжела Лапина из Костромы. Анжела получила подарок от «Московского ювелирного завода».

Мисс ВКонтакте — Юлия Скорикова (Березники, Пермский край).

Мисс Интернет — Елена Петровичева из Санкт-Петербурга. Именно она получила больше всего баллов в голосовании, которое проходило в мобильном приложении «Русского Радио».

Приз зрительских симпатий — Елизавета Савичева из Екатеринбурга.

Вторая вице-мисс «Русское Радио» — Екатерина Горковенко из Читы.

Первая вице-мисс «Русское Радио» Анна Козлова из Волгограда.

«Мисс Русское Радио 2018» стала Елизавета Савичева из Екатеринбурга. Карла Бруни и Елена Север вручили ей инкрустированную драгоценными камнями корону. Также девушка получила сертификат на 1 000 000 рублей, который она сможет потратить на образование.

Фото: архивы пресс-служб