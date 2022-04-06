Мэрилин Керро родила сына, Настя Ивлеева вернулась в Москву: события из жизни звезд 6 апреля
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Фото: Соцсети
Звезда «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро обрадовала поклонников новостью о пополнении. Эстонка родила третьего ребенка. Об этом медиум сообщила в своем Telegram-канале. «Добро пожаловать в мир, маленькое чудо. Я рада сообщить, что Кайус и Селин стали старшими братом и сестрой мальчика», — написала ясновидящая. Поклонники поспешили поздравить многодетную маму в комментариях и пожелать здоровья крохе.
Фото: Соцсети
Ида Галич поделилась забавной историей из личной жизни. Блогер рассказала о неудачном свидании: «Я встречалась с очень педантичным парнем. И вот я захожу в красивом платьице в его квартиру, мы целуемся, все как в кино! А потом я красиво сажусь на кровать. И тут молодой человек говорит: "Э, у меня нельзя в одежде на кровать садиться!" Вы бы видели, как я смутилась. Когда ты чувствуешь себя роковой красоткой, а на деле оказываешься девкой с улицы в грязной одежде».
Алла Довлатова, Анна Семенович и Слава зажигательно станцевали под новый хит «Бумеранг». «Танцуют все! На днях у меня в шоу на Русском Радио собрались с экспертами по хорошему настроению Аней Семенович и Славой», — добавила Алла.
Евгения Медведева пришла в гости к ребятам из Comedy Radio. Судя по фото, они отлично поладили. В эфире фигуристка много смеялась, шутила и отвечала на интересные вопросы.
Прохор Шаляпин поделился фотографией в интересном образе. Певец примерил наряд русского барина для съемок. Поклонницы щедро одарили звезду комплиментами в комментариях: «Как все ему идет!», «Красавец», «Такой милый парень», «Уникальный».
Фото: Соцсети
Виктория Боня похвасталась стройными ногами. Звезда опубликовала фото, на котором позирует в шикарном платье глубокого синего цвета на фоне моря. «Девочки, помните, что вы обаятельны, привлекательны и неотразимы», — обратилась она к подписчицам.
Ольга Бузова в Международный день спорта решила продемонстрировать свою физическую подготовку. Несмотря на плотный график, артистка не забывает следить за собой, регулярно ходит на тренировки и занимается танцами. «В День спорта я на спорте! Сегодня еще LPG и эндосфера, завтра — пилон! Еще бы не есть на ночь, было бы вообще все шикарно», — пошутила блондинка.
Андрей Малахов поздравил с днем рождения своего старого товарища: «Сегодня, 6 апреля, юбилей моего друга и одноклассника DJ Groove! 50! В школе наша учительница по математике попросила меня взять шефство над Женей, но в итоге, став лучшими школьными друзьями, математику перестали понимать мы оба… Женя, с юбилеем! Поздравляю и цитирую твой трек: «Счастье есть, его не может не быть». Телеведущий опубликовал в своем Telegram-канале серию архивных фото с именинником.
Фото: Соцсети
Настя Ивлеева вернулась в Москву из Турции. Еще утром блогер записала видеоролик, в котором рассказала, что приехала в аэропорт. «Утро началось в 8:30 с почти часовой прогулки до кафе, где подают вкуснейший турецкий завтрак. Погода располагала дичайше», — добавила звезда.
Клава Кока с самого утра трудится на съемках. Певица рассказала поклонникам, что совершенно не выспалась из-за того, что всю ночь любовалась своим нарядом для предстоящей фотосессии.
Юлия Ковальчук вернулась домой из путешествия и радуется хорошей погоде. Певица опубликовала фото, сделанное в одной из комнат. «Немножко весеннего солнца и в доме сразу правильное настроение», — написала артистка.
Фото: Соцсети
Дарья Повереннова напомнила поклонникам о том, что завтра в российских кинотеатрах состоится премьера фильма «Бодибилдер», в котором актриса исполнила одну из главных ролей. «Поддержим отечественного производителя», — призвала Дарья.
Фото: соцсети