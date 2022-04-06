Мэрилин Керро родила сына, Настя Ивлеева вернулась в Москву: события из жизни звезд 6 апреля

Ида Галич поделилась забавной историей из личной жизни. Блогер рассказала о неудачном свидании: «Я встречалась с очень педантичным парнем. И вот я захожу в красивом платьице в его квартиру, мы целуемся, все как в кино! А потом я красиво сажусь на кровать. И тут молодой человек говорит: "Э, у меня нельзя в одежде на кровать садиться!" Вы бы видели, как я смутилась. Когда ты чувствуешь себя роковой красоткой, а на деле оказываешься девкой с улицы в грязной одежде».

Алла Довлатова, Анна Семенович и Слава зажигательно станцевали под новый хит «Бумеранг». «Танцуют все! На днях у меня в шоу на Русском Радио собрались с экспертами по хорошему настроению Аней Семенович и Славой», — добавила Алла.