Меньшиков с супругой, Вдовиченков с Лядовой и другие звезды на премьере финальной части «Гоголя»

Накануне в одном из столичных кинотеатров яблоку было негде упасть — Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин и другие звезды фильма «Гоголь. Страшная месть» представили свою новую киноработу публике.

Особенное внимание к себе привлекли звездные пары — Олег Меньшиков впервые за долгое время вывел в свет молодую красавицу-жену Анастасию, а супруги Владимир Вдовиченков и Елена Лядова с удовольствием сфотографировались вместе.