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Меньшиков с супругой, Вдовиченков с Лядовой и другие звезды на премьере финальной части «Гоголя»

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Серый слайд, который
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Владимир Вдовиченков и Елена Лядова

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21 августа в Москве прошла премьера последней части фантастической трилогии «Гоголь».

Накануне в одном из столичных кинотеатров яблоку было негде упасть — Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин и другие звезды фильма «Гоголь. Страшная месть» представили свою новую киноработу публике.

Особенное внимание к себе привлекли звездные пары — Олег Меньшиков впервые за долгое время вывел в свет молодую красавицу-жену Анастасию, а супруги Владимир Вдовиченков и Елена Лядова с удовольствием сфотографировались вместе.

Также на премьере были замечены Елена Летучая, Катерина Шпица, Татьяна Лазарева с дочкой, Мария Шумакова, Анастасия Макеева и другие знаменитости.

Финальная часть трилогии «Гоголь», получившая название «Страшная месть», выходит на экраны 30 августа. Купить билеты на фильм можно здесь.

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

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