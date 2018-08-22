Меньшиков с супругой, Вдовиченков с Лядовой и другие звезды на премьере финальной части «Гоголя»

Накануне в одном из столичных кинотеатров яблоку было негде упасть — Александр Петров, Олег Меньшиков, Евгений Стычкин и другие звезды фильма «Гоголь. Страшная месть» представили свою новую киноработу публике.
Особенное внимание к себе привлекли звездные пары — Олег Меньшиков впервые за долгое время вывел в свет молодую красавицу-жену Анастасию, а супруги Владимир Вдовиченков и Елена Лядова с удовольствием сфотографировались вместе.
Также на премьере были замечены Елена Летучая, Катерина Шпица, Татьяна Лазарева с дочкой, Мария Шумакова, Анастасия Макеева и другие знаменитости.
Финальная часть трилогии «Гоголь», получившая название «Страшная месть», выходит на экраны 30 августа. Купить билеты на фильм можно здесь.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru