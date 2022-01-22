Медведева, Хабенский и другие звезды открыли благотворительный заезд на ВДНХ

Знаменитости поочередно выходили на сцену прямо в коньках и обращались к гостям мероприятия с трогательными речами. «Когда ты помогаешь кому-то от чистого сердца, вселенная это чувствует и обязательно тебе поможет в ответ», — поделился со сцены своими мыслями актер Антон Богданов. Звезда сериала «Содержанки» Ольга Сутулова рассказала, что за шесть лет работы Фонда удалось спасти жизни более 50 детей. А актриса Ксения Алферова и вовсе предложила всем присутствующим взяться за руки и загадать желание. По ее мнению, если правильно настроиться, то все обязательно сбудется.