Медведева, Хабенский и другие звезды открыли благотворительный заезд на ВДНХ
Ежегодное благотворительное мероприятие на катке ВДНХ посетили Евгения Медведева, Константин Хабенский, Егор Бероев, Андрей Бурковский, Ольга Сутулова, Ксения Алферова, Виктор Добронравов, Антон Богданов и другие знаменитости.
Атмосфера на катке в этот день была по-настоящему особенной и даже волшебной. Сотни людей оставили насущные дела и пришли в свой выходной поучаствовать в благотворительности. Звезды пришли поддержать деятельность Константина Хабенского, а заодно рассказать гостям мероприятия о важности помощи благотворительным фондам. Так, например, собранные в этот день средства от продажи билетов были направлены на развитие фонда помощи хосписам «Вера», фонда поддержки «Я есть» и, конечно, Фонда Константина Хабенского.
Фото: passion.ru
Знаменитости поочередно выходили на сцену прямо в коньках и обращались к гостям мероприятия с трогательными речами. «Когда ты помогаешь кому-то от чистого сердца, вселенная это чувствует и обязательно тебе поможет в ответ», — поделился со сцены своими мыслями актер Антон Богданов. Звезда сериала «Содержанки» Ольга Сутулова рассказала, что за шесть лет работы Фонда удалось спасти жизни более 50 детей. А актриса Ксения Алферова и вовсе предложила всем присутствующим взяться за руки и загадать желание. По ее мнению, если правильно настроиться, то все обязательно сбудется.
Фото: passion.ru
Константин Хабенский поблагодарил своих коллег по цеху и спортсменов за то, что нашли время приехать и поддержать столь важное мероприятие.
Фото: passion.ru
Звезды с удовольствием фотографировались с гостями заезда и отвечали на вопросы журналистов. Завершился вечер массовым катанием в карнавальных масках и дегустированием ароматного горячего чая. Также все желающие могли посетить тематические мастер-классы и посмотреть выступления уличного театра и программу «Союзмультпарка».
Фото: passion.ru