Задвинула невесту: свекровь в подвенечном платье исполнила первый танец с сыном и нарвалась на критику в Сети

Иногда люди ведут себя странно для окружающих, но как правило это варьируется в пределах нормы: кто-то любит пиццу с ананасами, кто-то — розовый цвет волос, а кто-то — портить праздники.

Так, например, мать жениха из США решила внести свою лепту в свадьбу. Она пришла в белом кружевном платье, которое не скрывало ничего из того, что должно было бы, а после решила в порыве чувств потанцевать с любимым сыном, сделав вид, что не замечает яростных взглядов новоиспеченной родственницы.

Однако выглядело все это неуклюже и неловко: соприкасаясь лбами, мать словно вцепилась в сына, сын растерялся, невеста задохнулась в негодовании, а пользователи Сети — в шоке.

«Она, вероятно, надеялась попасть в номер для молодоженов. Без невесты, конечно», «Боже, я думал, что это молодожены танцуют. Как он не чувствует себя отвратительным? Я чувствую себя отвратительно!», «Передайте невесте, что она выглядит потрясающе в этом платье, а мать жениха — как сбежавшая из психиатрической клиники пациентка», «Боже, нет! Сотню раз «Нет!» Как это развидеть?», «Язык тела невесты говорит об очень многом…», — писали удивленные пользователи в Сети, передает британское издание Daily Mail.

Они поддержали невесту и отметили, что такое поведение матери выглядит странно, как и то, что сын воспринимает происходящее как само собой разумеющееся.