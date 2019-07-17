logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Задвинула невесту: свекровь в подвенечном платье исполнила первый танец с сыном и нарвалась на критику в Сети

Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 2

Мать танцует с сыном

Фото: Reddit
Пользователи Сети поддержали обиженную невесту, которая в собственный торжественный день осталась в одиночестве.

Иногда люди ведут себя странно для окружающих, но как правило это варьируется в пределах нормы: кто-то любит пиццу с ананасами, кто-то — розовый цвет волос, а кто-то — портить праздники.

Так, например, мать жениха из США решила внести свою лепту в свадьбу. Она пришла в белом кружевном платье, которое не скрывало ничего из того, что должно было бы, а после решила в порыве чувств потанцевать с любимым сыном, сделав вид, что не замечает яростных взглядов новоиспеченной родственницы.

Однако выглядело все это неуклюже и неловко: соприкасаясь лбами, мать словно вцепилась в сына, сын растерялся, невеста задохнулась в негодовании, а пользователи Сети — в шоке.

«Она, вероятно, надеялась попасть в номер для молодоженов. Без невесты, конечно», «Боже, я думал, что это молодожены танцуют. Как он не чувствует себя отвратительным? Я чувствую себя отвратительно!», «Передайте невесте, что она выглядит потрясающе в этом платье, а мать жениха — как сбежавшая из психиатрической клиники пациентка», «Боже, нет! Сотню раз «Нет!» Как это развидеть?», «Язык тела невесты говорит об очень многом…», — писали удивленные пользователи в Сети, передает британское издание Daily Mail.

Они поддержали невесту и отметили, что такое поведение матери выглядит странно, как и то, что сын воспринимает происходящее как само собой разумеющееся.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo/depositphotos, Reddit

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!