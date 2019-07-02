Богатая невеста предложила оплатить работу фотографа на свадьбе рекламой и нарвалась на критику в Сети

Часто бывает так, что если не поторговаться, то можно почти обидеть продавца — например, в Египте и Турции раньше только так и нужно было покупать сувениры в магазинчиках. Но времена меняются, да и торг не везде становится уместным, — но этот факт не всех останавливает от попытки снизить цену на услуги, а иногда и вовсе за них не платить.

Два фотографа, работающих в связке, получили удивительное письмо на почту. В нем пиар-менеджер некой известной и популярной личности объявляет, что его босс разыскивает профессионалов фото- и видеосъемки на свадьбу, которая планируется в апреле 2021 года. Однако готовиться будущая невеста начала уже сейчас: ей нужен часовой ролик и не менее 1000 кадров.

Влиятельная девушка предложила неожиданную оплату: рекламу в своих соцсетях. В сумме на аккаунтах Instagram и Facebook невеста имеет 55 тысяч подписчиков, а, чтобы сотрудничество получилось еще более выгодным, клиентка предложила фотографам сомнительный бонус, — но не для них, и даже не для себя. Она согласилась прорекламировать профессионалов и предоставить от их лица скидку в размере 25% для своих подписчиков.

«Мы также обратились еще к 4 подобным компаниями в городе, поэтому ваш быстрый ответ будет преимуществом», — лаконично закончила письмо пиар-менеджер своего босса.