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Богатая невеста предложила оплатить работу фотографа на свадьбе рекламой и нарвалась на критику в Сети

Она заявила, что в аккаунтах Instagram и на Facebook имеет 55 тысяч подписчиков и может предоставить скидку для своих пользователей на услуги фотографов.

Часто бывает так, что если не поторговаться, то можно почти обидеть продавца — например, в Египте и Турции раньше только так и нужно было покупать сувениры в магазинчиках. Но времена меняются, да и торг не везде становится уместным, — но этот факт не всех останавливает от попытки снизить цену на услуги, а иногда и вовсе за них не платить.

Два фотографа, работающих в связке, получили удивительное письмо на почту. В нем пиар-менеджер некой известной и популярной личности объявляет, что его босс разыскивает профессионалов фото- и видеосъемки на свадьбу, которая планируется в апреле 2021 года. Однако готовиться будущая невеста начала уже сейчас: ей нужен часовой ролик и не менее 1000 кадров.

Влиятельная девушка предложила неожиданную оплату: рекламу в своих соцсетях. В сумме на аккаунтах Instagram и Facebook невеста имеет 55 тысяч подписчиков, а, чтобы сотрудничество получилось еще более выгодным, клиентка предложила фотографам сомнительный бонус, — но не для них, и даже не для себя. Она согласилась прорекламировать профессионалов и предоставить от их лица скидку в размере 25% для своих подписчиков.

«Мы также обратились еще к 4 подобным компаниями в городе, поэтому ваш быстрый ответ будет преимуществом», — лаконично закончила письмо пиар-менеджер своего босса.

Как отмечает британское издание The Mirror, фотографы подчеркнули, что услуги, которые они просят на бесплатной основе, стоят от 5000 долларов и ответили на сомнительное предложение беззлобно и с юмором: «Мы всего лишь пара трудолюбивых креативщиков, пытающихся заработать на жизнь в очень сложной отрасли».

Пиар-менеджер не стала вести себя разумно: она оскорбила парочку, назвав их «непрофессионалами» и похвасталась, что на свадьбе будет присутствовать много известных личностей с телевидения, а затем и вовсе попыталась манипулировать и давить на жалость: у матери невесты была онкология.

Впрочем, и эта сомнительная попытка договориться с треском провалилась. На том несостоявшуюся сделку и закрыли.

Текст: Эльмира Мустафаева

Фото: vostock-photo

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