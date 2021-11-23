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Марк Тишман, Мишель Серова и другие звезды на премьере фильма «Утраченные иллюзии»

22 ноября в столичном кинотеатре «Художественный», которому в этом году исполняется 112 лет, прошел премьерный показ картины «Утраченные иллюзии» режиссера Ксавье Джанноли. Экранизацию одноименного романа известного французского писателя XIX века Оноре де Бальзака пришли посмотреть российские звезды.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мишель Серова

Фото: Пресс-служба

Кинопремьеру посетили певец Марк Тишман, актрисы Елена Николаева, Екатерина Директоренко, Светлана Степановская, Яна Крайнова, певица Мишель Серова и многие другие.

Марк Тишман

Марк Тишман

Фото: Пресс-служба

Ирина Николаева

Ирина Николаева

Фото: Пресс-служба

Почитателям творчества Бальзака сюжет известен: молодой Люсьен Шардон (Бенжамен Вуазен) — талантливый поэт из французской провинции, который мечтает стать известным в Париже и разбогатеть. В столице он встречается с амбициозным и хватким журналистом Этьеном Лусто (Венсан Лакост), который знакомит его с представителями парижского бомонда.

Люсьен понимает, что сможет осуществить свою мечту, если сблизится с влиятельными и богатыми дамами, которые были очарованы им. Поэт добивается желаемого, но вскоре понимает, что все его мечты были всего лишь иллюзиями. Люсьену Шардону предстоит сделать сложный выбор: либо продолжать жить в мире интриг, лести и разврата, либо пожертвовать красивой жизнью, успехом и признанием ради спасения себя и своей души.

Стас Тыркин представляет фильм

Стас Тыркин представляет фильм

Фото: Пресс-служба

Высокобюджетная костюмная лента о взлетах и падениях тщеславного поэта впервые была представлена в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля в этом году. В широкий прокат фильм «Утраченные иллюзии» выйдет в начале 2022 года.

Фото: пресс-служба

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