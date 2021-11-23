Марк Тишман, Мишель Серова и другие звезды на премьере фильма «Утраченные иллюзии»
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Фото: Пресс-служба
Кинопремьеру посетили певец Марк Тишман, актрисы Елена Николаева, Екатерина Директоренко, Светлана Степановская, Яна Крайнова, певица Мишель Серова и многие другие.
Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба
Почитателям творчества Бальзака сюжет известен: молодой Люсьен Шардон (Бенжамен Вуазен) — талантливый поэт из французской провинции, который мечтает стать известным в Париже и разбогатеть. В столице он встречается с амбициозным и хватким журналистом Этьеном Лусто (Венсан Лакост), который знакомит его с представителями парижского бомонда.
Люсьен понимает, что сможет осуществить свою мечту, если сблизится с влиятельными и богатыми дамами, которые были очарованы им. Поэт добивается желаемого, но вскоре понимает, что все его мечты были всего лишь иллюзиями. Люсьену Шардону предстоит сделать сложный выбор: либо продолжать жить в мире интриг, лести и разврата, либо пожертвовать красивой жизнью, успехом и признанием ради спасения себя и своей души.
Фото: Пресс-служба
Высокобюджетная костюмная лента о взлетах и падениях тщеславного поэта впервые была представлена в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля в этом году. В широкий прокат фильм «Утраченные иллюзии» выйдет в начале 2022 года.
Фото: пресс-служба