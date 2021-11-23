Марк Тишман, Мишель Серова и другие звезды на премьере фильма «Утраченные иллюзии»

Почитателям творчества Бальзака сюжет известен: молодой Люсьен Шардон (Бенжамен Вуазен) — талантливый поэт из французской провинции, который мечтает стать известным в Париже и разбогатеть. В столице он встречается с амбициозным и хватким журналистом Этьеном Лусто (Венсан Лакост), который знакомит его с представителями парижского бомонда.

Люсьен понимает, что сможет осуществить свою мечту, если сблизится с влиятельными и богатыми дамами, которые были очарованы им. Поэт добивается желаемого, но вскоре понимает, что все его мечты были всего лишь иллюзиями. Люсьену Шардону предстоит сделать сложный выбор: либо продолжать жить в мире интриг, лести и разврата, либо пожертвовать красивой жизнью, успехом и признанием ради спасения себя и своей души.