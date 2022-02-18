Мария Шумакова пришла на премьеру в костюме цвета моркови, а Барбара Пино — в пушистом свитере

Режиссер фильма «Удовольствие» Нинья Тюберг на премьере своего детища блистала в кожаном костюме с расклешенными брюками и удлиненным жакетом. Стилисты сделали ей «мокрую» укладку и нанесли макияж с акцентом на губы.

«Это мой первый полнометражный фильм, над которым я работала 6 лет. Фильм основан на исследованиях, сделанных мной в Лос-Анджелесе, и все актеры, кроме Софии, заняты в индустрии фильмов для взрослых. Я знала, что в главной роли должен быть кто-то особенный, и я искала этого человека на протяжении двух лет. Я очень благодарна Софии и очень рада, что именно она стала главной героиней. Этот фильм не только о порноиндустрии, этот фильм обо всех нас и о том, каково это — быть женщиной в патриархальном обществе», — рассказала Нинья Тюберг.