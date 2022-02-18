Мария Шумакова пришла на премьеру в костюме цвета моркови, а Барбара Пино — в пушистом свитере
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Фото: Пресс-служба
Звездные гости на премьере выгуляли элегантные и стильные наряды. Так, звезда «Сладкой жизни» Мария Шумакова приехала в кинотеатр в кожаном костюме цвета моркови.
Дочь певицы Славы появилась на публике в утонченном брючном костюме темно-изумрудного оттенка, а участница «Холостяка» Барбара Пино — в белоснежном пушистом свитере.
Пресс-служба
Пресс-служба
Режиссер фильма «Удовольствие» Нинья Тюберг на премьере своего детища блистала в кожаном костюме с расклешенными брюками и удлиненным жакетом. Стилисты сделали ей «мокрую» укладку и нанесли макияж с акцентом на губы.
«Это мой первый полнометражный фильм, над которым я работала 6 лет. Фильм основан на исследованиях, сделанных мной в Лос-Анджелесе, и все актеры, кроме Софии, заняты в индустрии фильмов для взрослых. Я знала, что в главной роли должен быть кто-то особенный, и я искала этого человека на протяжении двух лет. Я очень благодарна Софии и очень рада, что именно она стала главной героиней. Этот фильм не только о порноиндустрии, этот фильм обо всех нас и о том, каково это — быть женщиной в патриархальном обществе», — рассказала Нинья Тюберг.
Фото: Пресс-служба
Звезда фильма София Каппель позировала фотографам в плюшевом костюме яркого желто-зеленого оттенка.
Фото: Пресс-служба
Частая гостья столичных кинопремьер Ирина Безрукова, как всегда, выглядела элегантно и утонченно. Для вечера в кино она выбрала свитшот с абстрактной аппликацией, длинную юбку с кружевом и украшенные имитацией жемчуга полусапожки.
Фото: Пресс-служба
Фильм «Удовольствие» выйдет в российский прокат 23 февраля, а в марте будет доступен на видеосервисе Wink.
Фото: пресс-служба