logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Мария Шумакова, Ингрид Олеринская, Вика Газинская и другие звезды посетили закрытый показ фильма «Затерянные во льдах»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 36
Arrows-left
Arrows-right
Reload
Светская кинематографическая публика Москвы посетила закрытую премьеру фильма «Затерянные во льдах» в Центральном Доме Кино.

В минувшую среду, 12 декабря, в Центральном Доме Кино бренд Ксении Чилингаровой ARCTIC EXPLORER RUSSIAN NORTH устроил закрытую премьеру фильма «Затерянные во льдах». На мероприятии собралась кинематографическая публика Москвы. Профессионалы и любители оценили фильм.

В зрительном зале были замечены: Александра Ревенко, Мари Коберидзе, Ольга Карпуть, Александр Терехов, Вика Газинская, Юлия Ремпель, Инга Берман, Анна Ивченко, Юлия Прудько, Яна Кушнер, Алексей Киселев, Надежда Миссбах, Ингрид Олеринская, Янина Студилина, Марианна Максимовская, Андрей Фомин, Оксана Бондаренко, Анзор Канкулов и другие.

Особенно эффектно выглядела Мария Шумакова. Она надела кожаное облегающее платье.

«Затерянные во льдах» — захватывающая картина режиссера Джо Пенна, бенефис датского актера Мадса Миккельсена, история выживания в уникальных и невероятно красивых пейзажах «мертвой земли» Арктики.

В широкий прокат фильм выйдет 21 февраля 2019 года.

Фото: архивы пресс-служб

Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Это счастье, что у меня получился один ребенок»: Ирина Понаровская показала взрослого сына и маленьких внуков
«Лучше не есть, чем ходить морщинистой»: Елена Малышева призналась, что с 37 лет делает «уколы красоты»
63-летний Владимир Кузьмин впервые вышел в свет с 26-летней возлюбленной
Изменившийся муж Юлии Ковальчук стал похож на Стивена Сигала
«Как всегда шикарная»: поклонники Наташи Королевой обсуждают новое видео с Аллой Пугачевой
«Череда любовниц» и горькие слезы: скандальный футболист Павел Мамаев изменил жене с Викторией Боней?