Мария Шумакова, Ингрид Олеринская, Вика Газинская и другие звезды посетили закрытый показ фильма «Затерянные во льдах»

В минувшую среду, 12 декабря, в Центральном Доме Кино бренд Ксении Чилингаровой ARCTIC EXPLORER RUSSIAN NORTH устроил закрытую премьеру фильма «Затерянные во льдах». На мероприятии собралась кинематографическая публика Москвы. Профессионалы и любители оценили фильм.

В зрительном зале были замечены: Александра Ревенко, Мари Коберидзе, Ольга Карпуть, Александр Терехов, Вика Газинская, Юлия Ремпель, Инга Берман, Анна Ивченко, Юлия Прудько, Яна Кушнер, Алексей Киселев, Надежда Миссбах, Ингрид Олеринская, Янина Студилина, Марианна Максимовская, Андрей Фомин, Оксана Бондаренко, Анзор Канкулов и другие.

Особенно эффектно выглядела Мария Шумакова. Она надела кожаное облегающее платье.