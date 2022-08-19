Мария Шумакова и другие гости симфоспектакля «Мастер и Маргарита» на Плюс Даче

Симфонический спектакль «Мастер и Маргарита» – новый взгляд на культовый роман Михаила Булгакова в сопровождении Московского государственного симфонического оркестра под управлением дирижера и солиста оркестра Ивана Рудина.

Постановка в двух актах была впервые показана в парке на открытом воздухе для подписчиков Яндекс Плюса. Вместе с ними на показе присутствовали известные деятели культуры, искусства, актеры проектов Кинопоиска, артисты, чьи треки можно послушать на Яндекс Музыке и инфлюенсеры. Среди них были Анна Александрова, Анастасия Красовская, Мария Шумакова и Вячеслав Гусев, Марк Эйдельштейн, Александр Радаев, Святослав Рогожан и Мила Ершова, Евгений Бороденко, Петр и Наталья Ануровы, Илья Бачурин, Оксана Смирнова, Ульяна Пылаева, Евгений Тихонович и многие другие.