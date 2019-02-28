Мария Шумакова, Антон Лаврентьев, Ингрид Олеринская и другие звезды выбрали себе кроссовки на весну

Многим модникам и модницам известно, что кроме удобнейших ботинок, обувной бренд Timberland делает также легкие кроссовки. Накануне вечером молодые московские трендсеттеры собрались во флагманском магазине марки, чтобы оценить две новые яркие модели — Brooklyn для парней и Delphiville для девушек.
Рассказывая историю весеннего перевоплощения, на специальной Mash-Up Party гости поменялись ролями: за DJ-сопровождение отвечала актриса и режиссер Даша Чаруша, музыкант Антон Лаврентьев попробовал себя в роли шеф-повара, а телеведущий и комик Сергей Мезенцев стал фото-охотником за присутствовавшими знаменитостями.
Кроме вышеобозначенных селебрити, на мероприятие пришли Полина Гренц, Иван Чуйков, Илья Бачурин, Таисия Вилкова, Никита Кукушкин, Вероника Федорова и другие звезды.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram