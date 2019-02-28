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Мария Шумакова, Антон Лаврентьев, Ингрид Олеринская и другие звезды выбрали себе кроссовки на весну

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Мария Шумакова

Фото: пресс-служба
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27 февраля молодые представители столичного бомонда собрались на вечеринке во флагманском магазине Timberland.

Многим модникам и модницам известно, что кроме удобнейших ботинок, обувной бренд Timberland делает также легкие кроссовки. Накануне вечером молодые московские трендсеттеры собрались во флагманском магазине марки, чтобы оценить две новые яркие модели — Brooklyn для парней и Delphiville для девушек.

Рассказывая историю весеннего перевоплощения, на специальной Mash-Up Party гости поменялись ролями: за DJ-сопровождение отвечала актриса и режиссер Даша Чаруша, музыкант Антон Лаврентьев попробовал себя в роли шеф-повара, а телеведущий и комик Сергей Мезенцев стал фото-охотником за присутствовавшими знаменитостями.

Кроме вышеобозначенных селебрити, на мероприятие пришли Полина Гренц, Иван Чуйков, Илья Бачурин, Таисия Вилкова, Никита Кукушкин, Вероника Федорова и другие звезды.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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