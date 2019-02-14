Мария Шумакова, Андрей Малахов, Дмитрий Шепелев и другие звезды собрались на коктейле «100 самых стильных» журнала GQ

Минувшим вечером, 13 февраля, на площадке фудмолла «ДЕПО. МОСКВА» в Москве состоялся закрытый коктейль журнала GQ «100 самых стильных». Звезды надели на мероприятие все самое лучшее и с удовольствием позировали на камеру в ожидании оглашения списка главных. В зале были замечены Мария Шумакова, Дмитрий Шепелев, Илья Бачурин, Виктория Толстоганова, Мария Ивакова, Артем Королев, Ян Гэ, Мария Зыкова, Ингрид Олеринская, Artik&Asti, Екатерина Одинцова, Евгений Савин, Анастасия Задорина, Алла Вербер, Виктория Шелягова, Джиган и другие.

Обладателями заветных статуэток, которые вручал Главный редактор GQ Игорь Гаранин, стали Андрей Малахов, Игорь Верник, Андрей Купреев, Михаил Зыгарь и Feduk.

За настроение отвечала группа Brainstorm, запомнившаяся гостям своим ярким выступление.