Мария Шукшина, Лариса Вербицкая, Светлана Зейналова и другие знаменитости посетили парфюмерно-косметическую выставку InterCHARM

В среду, 23 октября, в Москве открылась крупнейшая в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе парфюмерно-косметическая выставка InterCHARM. В этом году среди посетителей оказались Мария Шукшина, Лариса Вербицкая, Юрий Столяров, Инна Маликова, Светлана Зейналова, Маша Цигаль и другие знаменитости. Их пригласил бренд российско-корейской косметики Nanoasia.

Звезды активно сотрудничают с создательницей бренда Кирой Сорокиной: антивозрастной крем EVA создавался при участии Эвелины Бледанс, на кремы My Che Киру вдохновила Анфиса Чехова.

«Я пользуюсь косметикой Nanoasia уже 4 года, с самого основания бренда. Недавно я стала экспериментировать и наносить сыворотку не только на лицо, но и на руки. Я вижу результат моментально и меня до сих пор это впечатляет», — похвасталась сотрудничеством Эвелина Бледанс.

Гости бренда имели возможность познакомиться с его продуктами, а также пройти особую процедуру барофореза на сыворотках на основе мультпептидных комплексов из Южной Кореи, которые наносили специальным аппаратом под давлением 5 атмосфер.