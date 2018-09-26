Мария Погребняк, Тата Бондарчук и другие звезды примерили новые образы от российских дизайнеров

В этот вторник, 25 сентября, столичные модницы — Мария Погребняк, Дарья Михалкова, Евгения Линович, Тата Бондарчук, Полина Аскери, Анастасия Меськова и Алла Акперова — примерили вещи из новых коллекций российских дизайнеров на презентации проекта Fashion Incubator.
Определиться с выбором гостям мероприятия помогала модный коуч и психолог Ольга Голицына. Джинсовки с мехом соболя и каракульчи, женственные повседневные платья и вечерние наряды, шелковыми комбинации, обувь и аксессуары — на полках и вешалках не было свободного места.
Супруга футболиста Мария Погребняк примерила яркий монохромный образ, подчеркнув хрупкость силуэта объемной шляпой с широкими полями.
Модели Полине Аскери пришлись по душе легкие платья.
Выбор Таты Бондарчук пал на платье в стиле «бохо» черного цвета, Алла Акперова примерила клетчатый пиджак.
Фото: архивы пресс-служб