Мария Погребняк, Елена Летучая и другие звезды поздравили Сергея Жукова и его жену с открытием нового кафе

Накануне вечером знаменитости собрались в новом уютном кафе-кондитерской «Любовь и сладости». Это уже шестое заведение сети, принадлежащей любящим звездным супругам — Сергею Жукову и Регине Бурд. Пара лично встречала гостей и угощала их фирменными капкейками.

Друзья Сергея и Регины с удовольствием позировали с ними, а маленькие гости мероприятия — например, дети Юлии Барановской — увлеченно лакомились пирожными. Все пребывали в прекрасном настроении, делились последними новостями и фотографировались.