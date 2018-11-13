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Мария Погребняк, Елена Летучая и другие звезды поздравили Сергея Жукова и его жену с открытием нового кафе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Регина Бурд и Сергей Жуков

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12 ноября в Москве открылось уже шестое по счету кафе сети «Любовь и сладости», принадлежащей певцу Сергею Жукову и его супруге Регине Бурд.

Накануне вечером знаменитости собрались в новом уютном кафе-кондитерской «Любовь и сладости». Это уже шестое заведение сети, принадлежащей любящим звездным супругам — Сергею Жукову и Регине Бурд. Пара лично встречала гостей и угощала их фирменными капкейками.

Друзья Сергея и Регины с удовольствием позировали с ними, а маленькие гости мероприятия — например, дети Юлии Барановской — увлеченно лакомились пирожными. Все пребывали в прекрасном настроении, делились последними новостями и фотографировались.

Помимо Юлии, поздравить Жукова и Бурд с запуском кафе пришли Елена Летучая, Мария Погребняк, Тата Бондарчук, Алекса, Анастасия Винокур и многие другие селебрити.

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

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