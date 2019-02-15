Мария Миронова, Резо Гигинеишвили, Надежда Оболенцева и другие звезды оценили новый фильм «Громкая связь»

Минувшим вечером в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового фильма режиссера Алексея Нужного «Громкая связь», являющегося адаптацией итальянской картины 2016 года «Идеальные незнакомцы». Главные роли в ленте исполнили участники «Квартета И» — Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин, с удовольствием позировавшие на красной дорожке вместе со своими половинками. «Квартет И» также поддержали их давние друзья — Максим Виторган и Василий Уткин. Оценить комедию пришли многие отечественные знаменитости, среди которых особое внимание привлекли Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева. Не так давно светские сплетники судачили о разрыве пары, но нежные объятия Резо и Надежды перед фотокамерами красноречиво опровергли всевозможные домыслы.