Мария Миронова, Резо Гигинеишвили, Надежда Оболенцева и другие звезды оценили новый фильм «Громкая связь»

Минувшим вечером в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового фильма режиссера Алексея Нужного «Громкая связь», являющегося адаптацией итальянской картины 2016 года «Идеальные незнакомцы». Главные роли в ленте исполнили участники «Квартета И» — Леонид Барац, Ростислав Хаит, Александр Демидов и Камиль Ларин, с удовольствием позировавшие на красной дорожке вместе со своими половинками. «Квартет И» также поддержали их давние друзья — Максим Виторган и Василий Уткин. Оценить комедию пришли многие отечественные знаменитости, среди которых особое внимание привлекли Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева. Не так давно светские сплетники судачили о разрыве пары, но нежные объятия Резо и Надежды перед фотокамерами красноречиво опровергли всевозможные домыслы.
По сюжету фильма компания друзей приезжает в загородный дом и начинает игру, заключающуюся в том, что каждый участник должен вслух зачитывать все приходящие сообщения и отвечать на телефонные звонки по громкой связи. Герои фильма и представить не могут, сколько нового смогут узнать о себе и своих друзьях.
Билеты на фильм «Громкая связь» вы можете приобрести здесь.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: starface.ru