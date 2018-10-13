Мария Лемешева, Алиса Гребенщикова и другие звезды открыли «Дни российского кино в Индии»

Индийские зрители получат возможность оценить самые успешные фильмы этого года, среди которых один из лидеров российского кинопроката – спортивная драма «Лёд», космическая драма «Время первых», первая часть киносериала «Гоголь. Начало», комедия «Ну, здравствуй, Оксана Соколова», семейная сказка «Последний богатырь» и анимационный фильм «Волки и Овцы. Бе-е-е-езумное превращение».

«Дни российского кино» в Индии способствуют налаживанию контактов с представителями творческой и экономической элиты страны, а также укреплению связей в киноиндустрии, культурному обмену и созданию положительного имиджа России как партнера Индии. Опыт прошлых лет позволяет рассчитывать на успех мероприятия и в этом году. Показы кинолент пройдут в трех городах — Дели, Пуне и Мумбаи — столице Болливуда.

Как отметила генеральный продюсер форума, советник аппарата Союза кинематографистов Российской Федерации, главный редактор журнала «The Hollywood Reporter. Российское издание» Мария Лемешева, с каждым годом «Дни российского кино» становятся все масштабней и неизменно пользуются популярностью у местных зрителей - за три года форума российские фильмы в Индии посмотрели более 15 тысяч человек. «Мы верим, что киноязык является одним из самых крепких связующих звеньев, объединяющих культуры наших стран. В этом году мы снова привезли самые яркие и успешные российские картины, и надеемся, что такой же успех ждет их и у индийского зрителя», — подчеркнула глава российской делегации.

Четвертый кинофорум «Дни российского кино в Индии» организован продюсерской компанией «Синемарус» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Союза кинематографистов России, Национального Фонда Поддержки Правообладателей, Посольства Российской Федерации в Индии, Российского центра науки и культуры в Нью-Дели и кинокомпании Star Media.

Фото: пресс-служба