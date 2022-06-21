Мария Кравец, Дарья Сагалова и другие звезды на презентации костюмов фильма «Красная Шапочка»

В рамках Московской недели моды в медиахолле парка «Зарядье» 20 июня состоялся показ фильма о самой ожидаемой кинопремьере этой осени — российского фэнтези «Красная Шапочка», костюмы для которого создавал Игорь Гуляев.

Среди светских гостей мероприятия можно было увидеть Марию Захарову, Яну Чурикову, Дарью Сагалову, Марину Кравец, Елену Воробей, Александра Добровинского, Светлану Зейналову, Вячеслава Макарова, а также актеров фильма Данилу Якушева, Ивана Кокорина и Таисию Калинину.

Главным художником по костюмам фильма выступил известный дизайнер Игорь Гуляев. Для модного дома IGOR GULYAEV это первый опыт работы с полнометражным кино. В наряды от кутюрье облачились известнейшие российские актеры, занятые в фильме, Алексей Серебряков, Ирина Розанова, Екатерина Климова, Юрий Чурсин, Данила Якушев, Наталия Медведева, Нино Нинидзе и многие другие.

На мероприятии было представлено 10 костюмов основных персонажей киноленты. В мультимедийном зале в формате 360 показали короткий фильм о фильме «Красная Шапочка», который выйдет на широкие экраны уже 22 сентября.

Марина Кравец: «Судя по презентации, нас ждет мощная премьера яркого фильма, я с удовольствием на него пойду. Очень цепляет каст, такие артисты! Костюмы достойны подиума, а ведь это непросто — создать одежду, которая будет отражать определенную эпоху с неким уклоном в фэнтези, еще и эстетически привлекательную и функциональную. У Игоря талант».

Игорь Гуляев: «Мне очень приятно, что одну из главных ролей сыграла Ирина Розанова и я смог поработать с актрисой, поклонником которой являюсь уже многие годы. Весь актерский состав прекрасен, для меня большая честь и радость стать причастным к истории каждого из актеров фильма благодаря своему творчеству».