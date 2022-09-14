Мария Цигаль, Анна Белис и другие звезды посетили «360 солнечных дней с El Capulco»

Гостями мероприятия, посвященного запуску нового бренда в мексиканской эстетике, стали Владимир Гарцунов (актер сериала «Трудные подростки»), дизайнер Мария Цигаль, актриса Света Степанковская, актер Антон Артемьев, российский комик Евгений Бороденко (резидент телешоу Comedy Woman), актриса Анна Белис (сериалы ТНТ «Интерны» и «Зайцев + 1»), модель Екатерина Спивак, российская телеведущая Мария Тарасова (Маша как дела), инфлюенсеры Полина Трубенкова (Мадам Кака), Таша Алакоз и Тахмина Сафари, модель Маша Пак, ведущая «Европы Плюс» Вики, художник Саша Тито, диджей Иван Васильев и другие.

Присутствующие смогли поучаствовать в мастер-классе по приготовлению тако от известного шеф-повара Карлоса Дюрана — адепта и истинного поклонника аутентичной мексиканской кухни, который более 10 лет готовит блюда по традиционным рецептам. Он работал в ресторанах Торонто, Дубая, Мехико и Бакалара. Специально для мероприятия Карлос подготовил авторский сет из трех видов тако: аль-пастор (тако со свининой), гобернадор (тако с креветкой), вегетарианское тако, рассказал о секретах мексиканской кухни и использовал лагер El Capulco для приготовления соуса.

За музыкальное сопровождение отвечала диджей Ксения Дукалис, которая, благодаря своему широкому музыкальному кругозору, умело сочетает разные жанры: от хип-хопа новой волны до латиноамериканского хауса.