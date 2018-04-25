Марина Зудина, Валерия и Екатерина Андреева открыли фестиваль «Черешневый лес»

Каждый год в конце апреля московские театры (включая площадки на открытом воздухе) и кинотеатры принимают гостей фестиваля «Черешневый лес». Этот год не стал исключением: знаменитости собрались в Демонстрационном зале ГУМа на фильм открытия — «Знаешь, мама, где я был?» о грузинском режиссере, художнике и сценаристе Резо Габриадзе.

Всеобщее внимание к себе привлекла вдова Олега Павловича Табакова — Марина Зудина. Актриса общалась с друзьями, принимала комплименты и позировала фотографам.