Марина Зудина, Валерия и Екатерина Андреева открыли фестиваль «Черешневый лес»

Каждый год в конце апреля московские театры (включая площадки на открытом воздухе) и кинотеатры принимают гостей фестиваля «Черешневый лес». Этот год не стал исключением: знаменитости собрались в Демонстрационном зале ГУМа на фильм открытия — «Знаешь, мама, где я был?» о грузинском режиссере, художнике и сценаристе Резо Габриадзе.
Всеобщее внимание к себе привлекла вдова Олега Павловича Табакова — Марина Зудина. Актриса общалась с друзьями, принимала комплименты и позировала фотографам.
Также на мероприятии были замечены Екатерина Андреева, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Владимир Меньшов и Вера Алентова, Иван Ургант, Владимир Познер, Ольга Свиблова и другие.
Фото: пресс-служба