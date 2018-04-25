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Марина Зудина, Валерия и Екатерина Андреева открыли фестиваль «Черешневый лес»

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Марина Зудина
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Накануне в Москве стартовал ежегодный кино- и театральный фестиваль «Черешневый лес».

Каждый год в конце апреля московские театры (включая площадки на открытом воздухе) и кинотеатры принимают гостей фестиваля «Черешневый лес». Этот год не стал исключением: знаменитости собрались в Демонстрационном зале ГУМа на фильм открытия — «Знаешь, мама, где я был?» о грузинском режиссере, художнике и сценаристе Резо Габриадзе.

Всеобщее внимание к себе привлекла вдова Олега Павловича Табакова — Марина Зудина. Актриса общалась с друзьями, принимала комплименты и позировала фотографам.

Также на мероприятии были замечены Екатерина Андреева, Валерия с супругом Иосифом Пригожиным, Владимир Меньшов и Вера Алентова, Иван Ургант, Владимир Познер, Ольга Свиблова и другие.

Фото: пресс-служба

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